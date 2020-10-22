邀朋友跑起來！賀寶芙舉辦「營養線上RUN」

多久沒運動了呢？根據世界衛生組織（WHO）研究指出，久坐不動會導致提高罹患心血管疾病、糖尿病與肥胖的風險，也容易罹患大腸癌、高血壓、骨質疏鬆症、脂質異常、憂鬱和焦慮，因此開始運動吧！全球營養品牌美商賀寶芙慶祝成立40周年，也進軍台灣25周年，因此推出「和優質營養一起動起來」活動，以「賀寶芙40週年營養線上RUN」的線上路跑為開始。

賀寶芙從11月1日至30日舉辦「賀寶芙40週年營養線上RUN」，邀請所有夥伴與民眾，相約親朋好友一起加入，可選個人組或團體組參賽，個人組賽程為4、24與40公里，團體組賽程為24、40、60、80和100公里，室內室外跑步記錄都可，活動期間完成跑步記錄，將獲得限量獎牌與數位獎狀。快上活動網站報名，還能捐款給賀寶芙慈善基金會，幫助台灣賀寶芙之家的兒童。

賀寶芙台灣台灣分公司總經理陳昭良指出，現在最適合投入防疫新生活運動，鼓勵大家跨出健康第一步，除線上路跑外，還有線上的健康巡迴之旅、專家提供的虛擬健身課程與營養講座等，邀請大家建立積極、健康、運動的生活習慣。賀寶芙之後也推出亞太線上健康巡迴之旅，透過虛擬圓桌論壇、講座與討論會，讓專家、政府與企業間形成夥伴關係與對話。

為了協助參加線上RUN的參賽者做好準備，還有虛擬路跑訓練內容，邀來賀寶芙優質營養全球運動表現與體適能副總裁Samantha Clayton親自擔任教練，賀寶芙優質營養的運動表現與教育總監Dana Ryan博士，針對運動營養推出線上課程。

運動習慣也要從小培養，賀寶芙營養基金會在數個國家、非營利組織推出「賀寶芙健康之星計畫（Casa Star Program）」，幫助弱勢孩童學習做出健康食物，也能活出活躍生活，兒童還能追蹤自己的進步，並提供實質獎勵。

活動報名期間：即日起至11月13日，更多資訊請上 https://www.herbalife40virtualrun.com/。