大林慈濟醫院啟用智能手術室 手術開刀更精準

嘉義縣大林慈濟醫院日前啟用智能複合手術室，以導航系統、電腦斷層，隨時確保手術精準與病人安全，心臟外科主任張兼華表示，過去手術只能全憑外科醫師對解剖構造的了解或術前評估電腦斷層，智能手術房可見到360度移動，並具記憶手術路徑與回復位置的手術台，令人驚豔。

大林慈濟醫院表示，智能手術房從術前、術中到術後整合運作，配備可在術中快速掃描的電腦斷層設備，並可融合多種檢查影像的疾病導航系統，可運用在骨科、神經外科、胸腔外科、心臟外科等許多領域。

張兼華表示，以心臟外科放置主動脈支架為例，利用智能手術室搭配的疾病導航系統，術前進行電腦斷層的影像重建與治療計畫，在術中可透過手術台旁的大型螢幕看到動態3D呈現的血管位置，讓醫師更有信心與精準的進行手術，也避免反覆注射顯影劑確認血管位置，降低顯影劑對腎臟的傷害。

張兼華說，一般手術室得依賴麻醉醫師告知，智能手術房可透過螢幕即時掌握病人生命徵象，當醫師開刀時，也可透過導航定位系統，讓醫師確實掌握腦瘤的位置、體內化膿處等，而一鍵移動的電腦斷層設備，可在術中隨時移到手術台，在任何位置進行造影檢查，手術結束後也可即刻檢查確認手術結果。