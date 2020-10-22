雪季高山銀白世界雖美 雪霸處：請為了下山而上山

山林開放加上新冠肺炎疫情影響，雪霸國家公園爆發登山潮，今年1到9月入園人數比去年同期增加43.5%，雪霸處將於明年1月4日啟動雪季服務，雪霸處在受理雪季入園申請前夕，特別呼籲雪季高山雖美，但與一般季節環境差異很大，山友更要落實風險評估與自我管理，「請為了下山而上山」。

雪霸處統計今年1到9月有15萬2081人申請入園，6萬1720人通過，比去年同期10萬5702人申請，4萬2996人通過，增幅43.5%，雪霸處明年1月4日到3月31日施行雪季服務期，持續以服務與開放的精神取代管制，雪季期間請山友應事前準備好雪地3寶岩盔、冰爪及冰斧（或登山杖）。

雪霸處兼顧登山安全與生態保護的立場，雪季聖稜線開放申請，唯山友須檢附登山安全管理評估表備查，ㄧ般申請案入園日前5天至2個月內辦理，人數1至6人，其中聖稜線建議應3人以上，另領隊應自我檢視雪地訓練經驗，或攀登嚮導證書資格。

圈谷降雪量達30公分以上，試辦開放雪霸處指定圈谷特定地點，供雪地訓練隊伍紮營使用，唯仍需落實無痕山林（LNT）精神完全落實，此外，隊伍應隨時留意雪霸處發布山區現況訊息，配合雪霸處人員必要指導，應自主檢視雪攀裝備之正確使用方式，尤其是雪地3寶更需要學習使用。