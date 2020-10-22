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參考美日規定防滲漏 掩埋場底部未來須使用複合阻水層
為強化最終處置掩埋場管理，預防掩埋處理對鄰近區域環境影響，環保署今天第二度預告修正草案，參考美日掩埋場規定，明定衛生掩埋場底部必須使用複合阻水層，加強阻絕掩埋場滲漏，提升阻水效果，但既有掩埋場因已設置無法調整，將有排除條款。
環保署今年7月23日預告「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」部分條文，新增相關環境監測等管理規範，當時邀請環團、業者召開研商會徵詢意見，環團多次表達對於掩埋場滲漏預防的關切。
前次預告草案內容，包括增訂掩埋場應定期監測地下水水質、增進掩埋場終止使用後管理，明定業者應提出掩埋場封場復育計畫，並依核可內容執行封場復育、設施維護及各項監測，且對於環境監測執行成果應登錄在政府相關網站並公開，以使資訊透明。
本次預告修正重點，主要參考美日掩埋場規定，修正衛生掩埋場的底部為複合阻水層，強化掩埋場設施功能，阻絕掩埋場滲漏發生，並考量既有衛生掩埋場阻水層已設置無法調整，新增排除條款。此外，為掌握掩埋場對環境影響，調整封場復育的環境監測頻率及環境監測執行成果登錄時限。
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