石門水庫人工增雨焰彈準備好了 降雨否就看老天爺臉色

孫盛希是去年的金曲贏家，高爾宣是今年的金曲新人入圍者，兩個Cool Kids，現在正是大勢。於是我們這次讓他們兩個遇見童年女孩與熟齡男仕，代表了童年的孫盛希跟要退休的高爾宣，讓此時青春正盛的他們遇見過去與未來。來猜猜，他們想像中的童年跟老年長什麼樣呢？

2020-10-22 13:15