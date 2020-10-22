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石門水庫人工增雨焰彈準備好了 降雨否就看老天爺臉色
水利署今天計畫在翡翠、石門水庫人工增雨，目標都瞄準為石門水庫增加蓄水量，翡翠水庫已經在上午10時30分施放燄劑設法增雨，石門水庫也完成準備，預計下午2時執行高空焰彈人工增雨。
北水局表示，水利署的氣象資訊顯示南部雲量增多，但因雲層較高，焰劑應不易升空入雲，等深厚雲系接近再進行機動作業。中北部其他地點，因低空風速強勁，都沒有人工增雨作業。
依據水利署人工增雨服務團分析，推估翡翠水庫的風向、天氣條件，與燄劑升空入雲後移動軌跡，有利於石門水庫集水區上空雲層降雨，進而增加石門水庫降雨機率。
中央抗旱會議14日決議石門水庫桃竹苗灌區全面停灌，加上北水局嚴格控管進流量大於出流量，石門水庫集水區雖然沒有顯著降雨，但是水位明顯止跌甚至微升，周一228.96公尺，到今天下午1點229.66，水位微升0.7公尺。
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