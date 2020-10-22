年輕機車騎士駕駛行為3NG 提醒注意避免事故發生

台北市交通事件裁決所針對今年9月123件鑑定案做出車禍事故統計，肇事原因以「閃避不當」(15.9%)、「未注意車前狀況」(14.1%)、「右轉違規」(10.0%)等主要因素釀禍。交通事故中機車騎士死傷占八成以上，因此特別提醒機車駕駛人提高警覺。

裁決所表示，年輕朋友使用機車代步居多，國人駕駛執照考取困難度不算高，在考驗場地內不會有風險，但考取後卻馬上要面臨充滿不確定且有危險性的實際路況，在駕駛經驗不足之下，常低估道路風險，危險到來時，沒辦法及時做出適當之處置；從鑑定實際案例發現，年輕朋友中有不少車速過快、看到突發狀況不先減速，認為對方還很遠、或對方會讓我、我可以閃得過，沒有在第一時間就做出反應，因此壓縮了自己與對方的反應時間，等到發現不對，急煞時已經來不及，使原本可以避免的事故演變成悲劇。

近年來行車紀錄器已經普遍，台北市的路口監視系統也相當多，台北市多數車禍都可以藉由影像輔助分析肇因。裁決所目前已運用軟體）每秒30畫格），具體計算掌握當事人車速狀況，因此請駕駛朋友依速限行車，確保自身安全。

另外，年輕機車騎士駕駛行為也常見路權觀念不足，裁決所提醒：依速限行駛、遵守路權規定，交通部推動路口「慢、看、停」，便是請民眾遇突發狀況，第一時間先減速，先慢下來，看清狀況，真有問題，趕快停下；而如要變換方向，也請先打方向燈，才不會讓別人反應不及。