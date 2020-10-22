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Airbnb 攜手台東縣政府 讓觀光「有機又健康」

經濟日報 / 記者楊文琪/台北即時報導
台東森黑屋民宿位於台東市中心，鄰近各大觀光景點。個性工業風的客廳外，亦附有親子房，讓你有宛若在家的感受。　圖／Airbnb提供
台東森黑屋民宿位於台東市中心，鄰近各大觀光景點。個性工業風的客廳外，亦附有親子房，讓你有宛若在家的感受。　圖／Airbnb提供

邊境管制未見解封跡象，帶動台灣國旅熱潮在近期連假屢創高峰。然而，「報復性旅遊」創造了觀光及消費商機，卻也替地方帶來壓力。蜂擁而至的人潮將以往的「淨土」東台灣擠得水洩不通、住宿更是一房難求。因此，Airbnb台東縣政府攜手，鼓勵所有房東和旅客在規劃行程時加深在地連結，挖掘更多「台東日常」，不只在大型活動走進台東，而是透過自由、慢活的旅行節奏，以減少環境負擔、安全、永續而有機的旅遊方式，體驗台東的日常、文化等，創造情感及記憶的連結！Airbnb並首度公開台東深度旅遊房源，帶你探索在地人才知道的獨家巷仔內指南！

台東壯麗的自然景觀，吸引許多遊客前往度假旅遊，暑期的年度國際盛事熱氣球嘉年華期間，吸引近 120 萬人次到訪，中秋連假與雙十連假期間，各大熱門景點亦擠滿遊客。國旅熱潮持續延燒，卻也引起如何在大量遊客到訪時維繫旅遊品質的討論，讓深度、在地旅遊的討論因此成為顯學。Airbnb 長期推動旅遊業健康化發展（Healthy Tourism）倡議，此次，攜手台東縣政府推廣「有機觀光」，制定長期而持續的觀光策略，讓城市能以「日常」的在地有機元素吸引遊客，在觀光起飛之餘，讓遊客不再只是因為短期熱潮、話題來選擇旅遊目的地，而是把在地的文化與生活體驗當成出遊的考量，讓觀光業得以永續發展。

台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳表示，台東擁有好山好水，得天獨厚的旅遊環境年年吸引眾多遊客前來，後疫情時代更應著眼於長期發展策略，與在地文化、人事物緊密結合，推廣『有機觀光』模式，旅客行程不再只是走馬看花，更可融入當地生活，讓國內外旅客是因為台東人、台東事而前來台東，並在旅途中珍惜發生在台東的每一刻。我們未來也將攜手更多元的在地與國際夥伴，豐富台東旅遊的層次與內涵，進而將這種永續、多元的旅遊策略，由台東帶頭推廣到全台灣。

余明勳補充，大型活動與人工打造的特殊景點固然能夠吸引遊客，但卻不如真正生於在地、長於在地的自然與人文景觀更能創造出真正屬於地方的價值。從利吉惡地到無光害的最美星空，都是台東才能看到的天然景觀，至於台東獨特的風土條件，更是讓不同領域的達人職人有了能夠滋養成長的空間，從吳若石神父在台東一生研發出的足反射健康法，到美學大師蔣勳在池上領會的大自然慢的力量，都是有機觀光元素在經過交流激盪後所創造出的新價值，並重新成為地方的一部分、再透過正向循環創造出更多新價值。「我們希望透過與Airbnb等更多國際資源結合，讓在地日常與旅客帶來的外部因素結合，創造出更多力量，讓台東不只是100萬人願意來一次的地方、更是一萬人願意重複來100次的地方。」

Airbnb 台灣暨香港公共政策暨傳播事務資深經理馬培治表示，隨著台灣國旅爆發，我們觀察到越來越多旅客開始尋求更在地、真實且負擔得起的旅遊體驗。Airbnb 的核心價值便是強調深度旅行和歸屬感的重要性，我們致力與台灣政府、社群和其他當地的夥伴攜手合作，鼓勵 Airbnb 社群推薦遊客私房景點、深度旅行指南與採取環保方式經營房源，透過人與人的連結創造體驗經濟的價值，進而讓旅遊業不再是對地方的消耗，而是能促進地方健康發展的共好力量，共同推廣後疫情時代的旅遊新樣貌。

Airbnb 致力於為旅客創造獨一無二的獨特住宿體驗，許多素人房東們用心打造自己的房源，並用在地人的視角，提供房客提供別出心裁的在地指南，建議各種與在地連結、更加深度的旅遊方式。

台東 Airbnb

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