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40年降雨最少曾文蓄水跌破3成 南水局「有最壞打算」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
曾文水庫蓄水續往下跌。記者吳淑玲／攝影
曾文水庫蓄水續往下跌。記者吳淑玲／攝影

今年水情不佳，台南地區最大的曾文水庫蓄水率跌破3成，台南市長黃偉哲今天坦言，目前有做出最壞打算，若到11月未有任何雨水進帳，12月即有可能會實施減壓供水，明年一期稻作也恐休耕，工業、民生部分都必須勒緊褲帶。

水利署南區水資源局坦言，面對40年來降雨最少的一年，「有最壞打算、做最壞準備」；今年秋冬雜作及明年一期稻作灌溉是否停灌，農委會管理處和農田水利署在審慎評估中。

水利署南水局表示，早在今年7月初，面對可能異常的氣候風險，就與中央氣象局，台水公司、農政單位及縣市政府密集協商合作，進行水源跨區調度及加強灌溉管理，做好各種準備，以降低枯旱的影響程度及範圍。但因持續不下雨，曾文水庫蓄水今早跌破3成，剩下1.4億立方公尺，但和烏山頭水庫合計還約有2億立方公尺。在農業灌溉方面，嘉南灌區二期稻作灌溉，可在11月上旬順利結束灌溉。

但也有好消息，除了曾文水庫系統蓄水偏低外，南化水庫蓄水量尚有8776萬立方公尺(蓄水率96.65%)，阿公店水庫有1511萬立方公尺蓄水(99.21%)，就是配合現地降雨及實際供水需求，機動引取旗山溪水源至水庫蓄存的結果。今年迄今已引了1.31億立方公尺水量進入南化水庫，相當約1.45個南化水庫的蓄水量，大大發揮水銀行的效果。

南水局指出，時序已進入枯水期，各地川流水都將逐漸降低。氣候異常，這次的枯旱將持續多久無法預測，但將會做「最壞的打算、最好的準備」，精緻管理調度水源，與各水庫管理單位合作控管好每一滴從水庫出去的水，等待來年豐水期降雨來臨。同時也籲請社會大眾加強節約用水，有水當思無水之苦，人人省水，就能發揮更大的力量。

南化水庫 水利署

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