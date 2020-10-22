弘道社區劇場 帶領阿公、阿嬤用演戲抒發情緒

弘道老人福利基金會自2016年起推動「社區劇場」，讓長輩演出自己的生命故事，弘道指出，過程中意外發現對長輩最大的幫助，是讓他們藉由劇情需求抒發情緒，不少參與長輩分享「好久沒這樣大笑了！」、「從來沒有這樣生氣過。」

弘道表示，在7-ELEVEN把愛找回來公益支持下，持續推動社區劇場，但發現仍有許多長輩不知道如何表達喜怒哀樂等情緒及感受，今天首度邀來擁有豐富劇場經驗的郎祖筠擔任一日導師，帶領阿公、阿嬤練習。

69歲的潘秀娥阿嬤，過去生活重心一直擺在家庭，由於照顧生病的丈夫，讓阿嬤身體也跟著出狀況，本身有糖尿病，還罹患帕金森氏症，每天與藥物為伍，她說，原本待在家裡心情鬱悶，1年前在鄰居建議下才接觸弘道。不擅長述說的阿嬤，從拒絕分享經驗到慢慢開口，在一次課程上，她提及帶著年幼孩子照顧老母親的歷程，娓娓道出內在承受的壓力，緩和了胸口累積已久的負面情緒，潘秀娥阿嬤說，到社區劇場漸漸找回自我價值，心情也舒朗開闊不少。