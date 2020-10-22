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弘道社區劇場 帶領阿公、阿嬤用演戲抒發情緒

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
弘道老人福利基金會自2016年起推動「社區劇場」，讓長輩演出自己的生命故事，今天邀來擁有豐富劇場經驗的郎祖筠擔任一日導師。記者葉冠妤／攝影
弘道老人福利基金會自2016年起推動「社區劇場」，讓長輩演出自己的生命故事，今天邀來擁有豐富劇場經驗的郎祖筠擔任一日導師。記者葉冠妤／攝影

弘道老人福利基金會自2016年起推動「社區劇場」，讓長輩演出自己的生命故事，弘道指出，過程中意外發現對長輩最大的幫助，是讓他們藉由劇情需求抒發情緒，不少參與長輩分享「好久沒這樣大笑了！」、「從來沒有這樣生氣過。」

弘道表示，在7-ELEVEN把愛找回來公益支持下，持續推動社區劇場，但發現仍有許多長輩不知道如何表達喜怒哀樂等情緒及感受，今天首度邀來擁有豐富劇場經驗的郎祖筠擔任一日導師，帶領阿公、阿嬤練習。

69歲的潘秀娥阿嬤，過去生活重心一直擺在家庭，由於照顧生病的丈夫，讓阿嬤身體也跟著出狀況，本身有糖尿病，還罹患帕金森氏症，每天與藥物為伍，她說，原本待在家裡心情鬱悶，1年前在鄰居建議下才接觸弘道。不擅長述說的阿嬤，從拒絕分享經驗到慢慢開口，在一次課程上，她提及帶著年幼孩子照顧老母親的歷程，娓娓道出內在承受的壓力，緩和了胸口累積已久的負面情緒，潘秀娥阿嬤說，到社區劇場漸漸找回自我價值，心情也舒朗開闊不少。

弘道基金會社工師戴瑜表示，喜怒哀樂應該是每個人都具備的情緒，但很多時候因社會環境、他人期待而選擇將情緒隱藏，當越壓抑越容易產生心理問題，若不重視，長輩可能進入憂鬱狀態，很多認為關懷長輩心理健康很困難，但其實只要用心、貼心、傾心、愛注意，適時帶著長輩抒發心情，每個人都可以成為關懷達人。

弘道指出，長輩參加社區劇場過程中的最大幫助，是藉由劇情需求抒發情緒。記者葉冠妤／攝影
弘道指出，長輩參加社區劇場過程中的最大幫助，是藉由劇情需求抒發情緒。記者葉冠妤／攝影

阿嬤 劇場 帕金森氏症

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