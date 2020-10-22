快訊

用路人注意！新北中和家樂福旁瓦斯外洩 封閉4路口找洩漏點

有人要以5千萬元包養 黃捷：女性不是可以喊價的商品

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒虐傷害難撫平 長庚：寄養機構兒少終身精神疾患達5成

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
林口長庚兒保中心暨兒童心智科主治醫師梁歆宜今發表最新研究，有高達五成住在寄養機構的兒少會出現終身的精神疾患，與一般罹患精神疾患的兒少盛行率相比增加二成。記者陳雨鑫／攝影
林口長庚兒保中心暨兒童心智科主治醫師梁歆宜今發表最新研究，有高達五成住在寄養機構的兒少會出現終身的精神疾患，與一般罹患精神疾患的兒少盛行率相比增加二成。記者陳雨鑫／攝影

經歷幼年變故、兒虐而被送進寄養機構的孩子，林口長庚兒少保護中心今發表最新研究，有高達五成住在寄養機構的兒少會出現終身的精神疾患，與一般罹患精神疾患的兒少盛行率相比增加二成，其中最常見的是行為規範障礙症、注意力不集中或過動症，以及對立反抗行為。

「妳千萬不准說出去」12歲的小妮（化名）從小失去父親，小妮媽媽結交的新男友卻長期對她性虐待，要脅她千萬要守住這個秘密，不能說出去，直到某天清晨，上夜班的媽媽發現小妮下體流血，才發現小妮長期被男友性侵，小妮因此被安置在寄養機構，雖然展開了新的生活，長期被性侵的惡夢卻仍舊揮之不去。

林口長庚兒保中心暨兒童心智科主治醫師梁歆宜說，這僅是她照顧過類似遭遇兒少中的其中一人，受虐兒少獨自承受這些秘密，受虐揭露時間往往是好幾年後，偶然因為一些無關緊要的事件引發，才可能對外人一口氣說出口，但對於兒少的內心而言，早已受到嚴重的創傷。

根據統計，全台去年兒少收容人數約近3000人，林口長庚兒保中心提供桃園地區多家寄養機構的兒少長期完整評估及身心照護，今年針對2011至2014年間的97位兒少身心調查結果進行研究。

林口長庚兒保中心研究發現，寄養機構中的兒少精神疾患終身盛行率為54.6%，高出台灣兒少精神疾患盛行率（32.3%）達2成；最常見的是行為規範障礙症（22.7%）、注意力不足/過動症（15.5%）和對立反抗行為疾患（13.4%），其它還包括憂鬱症（10.3%）及創傷後壓力症（4.1%）等。

同時研究也發現，機構兒少的注意力不足或過動症、憂鬱症和創傷後壓力症的終身盛行率，是一般兒童精神疾患盛行率的1.5倍、6.7倍及41倍。此外，機構中兒少6個月的精神疾患盛行率為28.9%，也高於一般台灣兒童和青少年的25%。

梁歆宜說，機構中兒少約有一成自述有明顯憂鬱，且在8到12歲的族群高達一成七，雖然排行不是最高卻是殺傷力、後座力最大，這些念頭都可能影響兒少萌生輕生意念；而創傷後壓力症也常令受虐兒少走不出過去的陰影，回覆回想過去受虐情景。

林口長庚兒保中心主任葉國偉醫師表示，兒少遭受虐待或不良對待，可能導致或加重其精神疾病，如反應性依附障礙、分離焦慮、懼學症、憂鬱症、適應障礙、創傷後壓力症、飲食障礙、對立行為疾患或規範障礙等，也可能加重其原有的精神疾病，如自閉症類群疾患、注意力不足過動症或學習障礙等。

此外，有些身體虐待傷及頭部創傷，也會影響兒少認知功能或執行功能，因此完整的精神科診斷性評估與神經心理功能評估，可提供後續社會心理治療介入之依據，也可提供後續機構照護及教育系統之依據。

憂鬱症 寄養 林口

延伸閱讀

王永慶逝世12週年 林口長庚舉辦醫學研討會

長庚研究：主動脈剝離半數與家族史有關 風險增6.82倍

獨／「無聲」男主淪金馬遺珠曝內幕 爸爸自責到憂鬱症

羅東博愛、長庚組策略聯盟 複雜手術不用再赴大台北　

相關新聞

內蒙沙塵北京空汙襲台 入秋首波霾害明天報到

環保署表示，20日中國內蒙及河套地區出現沙塵及北京的霾害現象，預測明天凌晨起東北風增強，將挾帶霾及沙塵南下影響我國北部空...

到底哪有流感疫苗可打？指揮中心擬製疫苗地圖

公費流感疫苗「搶搶滾」，疫苗數量不足，民怨四起，很多民眾即使四處打電話詢問，也問不出哪裡還有流感疫苗存量，衛福部次長石崇...

台鐵明年估虧32.4億比今年還多 將研議合理票價調整

立法院交通委員會今邀請台鐵局進行110年度附屬單位預算報告，按照台鐵預估，明年將虧損32.4億，較今年虧損增加約17%，...

40年降雨最少曾文蓄水跌破3成 南水局「有最壞打算」

今年水情不佳，台南地區最大的曾文水庫蓄水率跌破3成，台南市長黃偉哲今天坦言，目前有做出最壞打算，若到11月未有任何雨水進...

高爾宣x孫盛希音樂老實說：名氣不會跟你太久 有興趣才能做下去！

孫盛希是去年的金曲贏家，高爾宣是今年的金曲新人入圍者，兩個Cool Kids，現在正是大勢。於是我們這次讓他們兩個遇見童年女孩與熟齡男仕，代表了童年的孫盛希跟要退休的高爾宣，讓此時青春正盛的他們遇見過去與未來。來猜猜，他們想像中的童年跟老年長什麼樣呢？

兒虐傷害難撫平 長庚：寄養機構兒少終身精神疾患達5成

經歷幼年變故、兒虐而被送進寄養機構的孩子，林口長庚兒少保護中心今發表最新研究，有高達五成住在寄養機構的兒少會出現終身的精...

年輕機車騎士駕駛行為3NG 提醒注意避免事故發生

台北市交通事件裁決所針對今年9月123件鑑定案做出車禍事故統計，肇事原因以「閃避不當」(15.9%)、「未注意車前狀況」...

秋天也中暑！醫囑兩種食物少吃和漸進式進補

秋意深，日夜溫差大，體質敏感者出現症狀，提前冬季癢，還有人被秋老虎熱到中暑，衛福部彰化醫院中醫師張煒東提醒民眾，最好別再...

因為有他們「愛沒有距離」　4個看見桃園異國美好的所在

近來因為疫情的關係，讓「偽出國」的概念正夯，不過坐上飛機體驗飛行感，實在沒有置身異地的感覺。桃園有許多地方，會讓你瞬間感受到「異國感」，這些地方通常都是新住民或移工們所熱愛的所在，特別的聚集形成獨特的商圈，滿街的異國料理與商店，各式的外語文字，讓人彷彿就置身在東南亞國家的街頭。

翡管局實施人工增雨 協助增加石門水庫降雨量

翡管局於今（22）日上午10時30分於翡翠大壩壩頂進行地面人工增雨作業，協助增加石門水庫集水區降雨量。

弘道社區劇場 帶領阿公、阿嬤用演戲抒發情緒

弘道老人福利基金會自2016年起推動「社區劇場」，讓長輩演出自己的生命故事，弘道指出，過程中意外發現對長輩最大的幫助，是...

楓紅了！ 阿里山賞楓主題列車 12月啟動

林務局阿里山林業鐵路及文資管理處將於12月推出「SL-31蒸汽火車.楓華再現」主題列車，並邀知名臉書粉專「漫步在雲端的阿...

熱門新聞

一發生小事就可以講不停！12星座最愛「抱怨」排行公開

7縣市豪雨大雨特報！今明雨最大 「沙德爾」最快明轉中颱

星宇航空「四寶」回家了 下午2時降落桃園機場

雨下到明天 彭啟明：周六將出現入秋最低溫

剩菜剩飯最好別吃 保存不當小心傷身

韓國打流感疫苗死亡事件 陳時中掛保證「我們不一樣」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。