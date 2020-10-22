兒虐傷害難撫平 長庚：寄養機構兒少終身精神疾患達5成

經歷幼年變故、兒虐而被送進寄養機構的孩子，林口長庚兒少保護中心今發表最新研究，有高達五成住在寄養機構的兒少會出現終身的精神疾患，與一般罹患精神疾患的兒少盛行率相比增加二成，其中最常見的是行為規範障礙症、注意力不集中或過動症，以及對立反抗行為。

「妳千萬不准說出去」12歲的小妮（化名）從小失去父親，小妮媽媽結交的新男友卻長期對她性虐待，要脅她千萬要守住這個秘密，不能說出去，直到某天清晨，上夜班的媽媽發現小妮下體流血，才發現小妮長期被男友性侵，小妮因此被安置在寄養機構，雖然展開了新的生活，長期被性侵的惡夢卻仍舊揮之不去。

林口長庚兒保中心暨兒童心智科主治醫師梁歆宜說，這僅是她照顧過類似遭遇兒少中的其中一人，受虐兒少獨自承受這些秘密，受虐揭露時間往往是好幾年後，偶然因為一些無關緊要的事件引發，才可能對外人一口氣說出口，但對於兒少的內心而言，早已受到嚴重的創傷。

根據統計，全台去年兒少收容人數約近3000人，林口長庚兒保中心提供桃園地區多家寄養機構的兒少長期完整評估及身心照護，今年針對2011至2014年間的97位兒少身心調查結果進行研究。

林口長庚兒保中心研究發現，寄養機構中的兒少精神疾患終身盛行率為54.6%，高出台灣兒少精神疾患盛行率（32.3%）達2成；最常見的是行為規範障礙症（22.7%）、注意力不足/過動症（15.5%）和對立反抗行為疾患（13.4%），其它還包括憂鬱症（10.3%）及創傷後壓力症（4.1%）等。

同時研究也發現，機構兒少的注意力不足或過動症、憂鬱症和創傷後壓力症的終身盛行率，是一般兒童精神疾患盛行率的1.5倍、6.7倍及41倍。此外，機構中兒少6個月的精神疾患盛行率為28.9%，也高於一般台灣兒童和青少年的25%。

梁歆宜說，機構中兒少約有一成自述有明顯憂鬱，且在8到12歲的族群高達一成七，雖然排行不是最高卻是殺傷力、後座力最大，這些念頭都可能影響兒少萌生輕生意念；而創傷後壓力症也常令受虐兒少走不出過去的陰影，回覆回想過去受虐情景。

林口長庚兒保中心主任葉國偉醫師表示，兒少遭受虐待或不良對待，可能導致或加重其精神疾病，如反應性依附障礙、分離焦慮、懼學症、憂鬱症、適應障礙、創傷後壓力症、飲食障礙、對立行為疾患或規範障礙等，也可能加重其原有的精神疾病，如自閉症類群疾患、注意力不足過動症或學習障礙等。

此外，有些身體虐待傷及頭部創傷，也會影響兒少認知功能或執行功能，因此完整的精神科診斷性評估與神經心理功能評估，可提供後續社會心理治療介入之依據，也可提供後續機構照護及教育系統之依據。