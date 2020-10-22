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楓紅了！ 阿里山賞楓主題列車 12月啟動

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
林務局阿里山林業鐵路及文資管理處將推出阿里山賞楓主題列車，邀攝影達人帶遊客參訪秘境。圖／林鐵及文資處提供
林務局阿里山林業鐵路及文資管理處將推出阿里山賞楓主題列車，邀攝影達人帶遊客參訪秘境。圖／林鐵及文資處提供

林務局阿里山林業鐵路及文資管理處將於12月推出「SL-31蒸汽火車.楓華再現」主題列車，並邀知名臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明帶遊客走訪阿里山賞楓秘境，分享拍攝風景技巧，僅4梯次，每梯次限額60人，歡迎民眾報名。

林鐵及文資處長黃妙修表示，本次主題列車活動以阿里山賞楓季為主軸，結合林鐵限定百年蒸汽火車的高山鐵道體驗，是全台獨一的絕美紅色饗宴，活動全程有導覽員專業解說，限定12月7、8、14、15日行駛，費用每人2880元，含林鐵車資、達人領路與導覽費、高山品茗、餐費及限定紀念品。

林鐵及文資處表示，每年12月至元旦期間是阿里山森林遊樂區內賞楓最佳時機，本次主題列車安排遊客搭乘百年蒸汽火車，前往台灣最美紅葉鐵道之稱的祝山線，欣賞透紅的台灣紅榨槭與玉山假沙梨，還可坐在楓葉組成的紅色地毯，品嘗阿里山高山茶、認識在地生態，值得旅人駐足探訪。

林鐵及文資處表示，SL-31火車設計有獨特直立式汽缸、傘型齒輪，以縮短車身、提高傳輸動力並可於曲線段靈活轉向，用於早期阿里山伐木運輸木材，已有百年歷史，附上仿日本皇室貴賓車打造的檜木車廂，一輩子一定要搭過一次。

「SL-31蒸汽火車 楓華再現」主題列車一律採網路預約購票（各車站窗口現場不發售），11月23日上午10時開放訂票，遊程細節及訂取票規則可至林鐵及文資處官網 https://afrch.forest.gov.tw/0000356 、 臉書粉專  https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan 查詢，或洽(05)2779843#362李小姐。

林務局阿里山林業鐵路及文資管理處將推出阿里山賞楓主題列車，邀攝影達人帶遊客參訪秘境。圖／林鐵及文資處提供
林務局阿里山林業鐵路及文資管理處將推出阿里山賞楓主題列車，邀攝影達人帶遊客參訪秘境。圖／林鐵及文資處提供
林務局阿里山林業鐵路及文資管理處將推出阿里山賞楓主題列車，邀攝影達人帶遊客參訪秘境。圖／林鐵及文資處提供
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