台南新化經典小鎮遊客湧入 觀光局長走訪也驚艷
新冠肺炎疫情，帶動國旅夯，台南新化歷史街區更因入選交通部觀光局經典小鎮，帶動觀光人潮，交通部觀光局長張錫聰、西拉雅風管處長許主龍昨天下午也走訪新化武德殿歷史建築，大目降文化園區志工大隊長王榮森導覽後，張錫聰很驚豔，研議將台20省道從台南山上水道博物館及西拉雅文化等擴大推展觀光。
立委郭國文關切新化入選經典小鎮後，如何帶動整體觀光發展，觀光局長張錫聰偕同許主龍昨天下午先到台南山上水道博物館後再到新化武德殿參觀，室內正在舉辦觀光局經典小鎮補助舉辦的虎頭埤老照片展，也很開心，王榮森說也說明武德殿歷史建築整修後活化再利用，白天開放參館，晚上是武道館，張錫聰留下深刻的印象。
王榮森表示，目前到新化小鎮安排行程，可從新化街役場及楊逵館，一路沿著新化老街到大目降廣場，參觀武德殿及日式木造宿舍區，至少安排兩小時，悠閒享受小鎮慢活步調，品嘗當地小吃美食再採買伴手禮；最好是停留半天到一日遊，前往虎頭埤風景區、中興大學新化林場享受大自然及森林浴。
新化不只日式歷史建築保留相當多，還是平埔族西拉雅族人的傳統場域，大目降就是西拉雅語「山林之地」，王榮森建議除了沿168道路景點，未來能以大目降為軸心，沿著台20省道帶動到國定古蹟台南水道博物館及左鎮化石園區、玉井噍吧哖文化園區等山區，擴大串聯景點，把小鎮觀光從點線擴大到面。
王榮森指出，新化是人文及歷史小鎮，入選交通部觀光局經典小鎮後，外地觀光客明顯增加，但也發現一個現象是「旅行社的導覽人員不太熟新化，有些資訊是錯誤的」，這是很可惜的事，其實大目降文化志工隊有導覽志工，楊逵文學館志工隊長曾進發退休校長，觀光旅遊局虎頭埤也有培訓導覽志工，新化武德殿退休教官陳楠修都可以深入導覽。也有店家發現，有些遊覽車載來遊客後只停留20分鐘，「上個廁所就走了」，感覺也很可惜，旅行社安排到新化，最少應該停留2小時以上。
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