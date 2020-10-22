議員促雙北捷運公司 侯友宜：交通部要協調

雙北市針對環狀線、樹林線（萬大線二期）、汐東線等捷運問題常隔空交火，新北市議員李坤城指出，雙北是生活圈，就算新北在台北捷運公司增加席次，也比別人少，應該打掉重練成立「雙北捷運公司」。新北市長侯友宜說，交通部必須來協調。

新北市議會今進行總質詢，李坤城說，7月、9月、10月雙北針對北捷董監事席次、環狀線運量、環狀線營運都有討論，但新北都遭北市欺負，台北僅是捷運蓋比較早、站數比較多，但未來新北捷運里程數會超越北市。

李坤城指出，台北市常有本位主義，認為自己股份多、新北沒能力，所以才由台北市經營，且新北就算向中央買北捷公司席次也比不過台北市，新北、台北的捷運公司應該打掉重練，成立雙北捷運公司，管理雙北捷運。

侯友宜說，雙北捷運路線新北占41％，目前新北在台北捷運公司的董監事只有2席，過去跟省政府共同出資新北轄內的路線，佔所有路線27％，先前交通部有釋出善意，協調省府的股權，若新北獲得就能在北捷占25％席次。

侯友宜也說，雙北捷運部分要中央出來協調，交通部要協調這部分，新北的態度是維護新北市民權益，也讓雙北共同生活圈大家都能夠。

李坤城也說，汐止民生線變為汐止東湖線，是否影響汐止民眾權益？且何時動工？侯友宜表示，汐止不只看汐東線，還有基隆捷運，汐止與其等待不如自己先做，希望明年交通部核定新北就能快速動工，明天還要再開會。