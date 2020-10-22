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荒謬！斷軌44公分只報3公分 局長：台鐵人接電話聽錯了

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台鐵明年估虧32.4億比今年還多 將研議合理票價調整

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵折舊及攤銷主要用在整體購置及汰換車輛計畫。圖為全新區間車。圖／台鐵局提供
台鐵折舊及攤銷主要用在整體購置及汰換車輛計畫。圖為全新區間車。圖／台鐵局提供

立法院交通委員會今邀請台鐵局進行110年度附屬單位預算報告，按照台鐵預估，明年將虧損32.4億，較今年虧損增加約17%，累積虧損達到1224億。台鐵局說，就財務改善方面，會持續研議合理票價調整。

根據規畫，台鐵110年度編列總收入303億5880萬2000元、總支出336億120億1000元，預計虧損32億4239萬9000元。超出今年度預算虧損數27億5865萬6000元，增加虧損4億8374萬3000元，17.54%。

台鐵報告指出，主要支出為用人費用和折舊攤提費用，各自占了158億和87億，折舊及攤銷主要用在整體購置及汰換車輛計畫，到2024年會購置區間車120輛和城際列車108輛，以及配合鐵道局交付花東線鐵路瓶頸路段雙軌暨全線電氣化等。

至於明年總收入約303元，較今年增加3億餘元，增幅約1.07％，主要為客運收入186億、政府補助收入46億、租賃收入41億、餐旅服務收入8億、貨運收入6億等。

台鐵局長張政源說，台鐵肩負公共運輸責任，高鐵通車之後，運量雖有成長，但占有率卻每況愈下，加上承擔舊制退撫金的龐大支出、負擔法定優待票差、服務性付現與小站虧損、費率管制及天災造成路線中斷所衍生的營運損失等，導致每年虧損。

根據台鐵規畫，為改善財務，未來會全力推動資產活化，藉由促參建設、都市更新及設定地上權等多元開發方式，選擇重點資產優先活畫開發；另會研議合理的票價調整及服務性路線、車站的虧損補貼機制，致力提升品質、節約成本，以落實企業化經營及事業永續發展。

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