到底哪有流感疫苗可打？指揮中心擬製疫苗地圖

公費流感疫苗「搶搶滾」，疫苗數量不足，民怨四起，很多民眾即使四處打電話詢問，也問不出哪裡還有流感疫苗存量，衛福部次長石崇良今於立法院表示，指揮中心近日將決定儘速比照口罩地圖網站，製作疫苗地圖，供民眾查詢還有哪些醫療院所、衛生所或社區設點有疫苗可用。

立法院今舉行社會福利及衛生環境委員會第六次委員會，國民黨立委蔣萬安質答時說，今年公費流感疫苗開打後，曾赴選區察看，發現今年施打人數暴增，各里接種踴躍度都比往年增加非常多，如今公費接種對象彷彿無頭蒼蠅四處者找不著還有流感疫苗可打的地方。

蔣萬安質疑，今年剛好碰到新冠肺炎疫情，衛福部討論今年度公費流感疫苗採購數量會議中，是否曾提出冬天要多採購疫苗，衛福部認為603萬劑公費流感疫苗採購足夠，是否足以因應今年民眾施打需求。

衛福部次長石崇良表示，公費流感疫苗採購程序是由各衛生局先統計人數，今年2月就完成討論，當時就提報今年度僅需603萬劑，今年加上代購及自費流感疫苗可以打全人口31%，比往年25%還高。

目前50~64歲族群暫緩施打，該族群怕今年沒機會接種，石崇良說，理論上目前針對容易造成重症患者優先施打，今年各縣市預估疫苗數量也是按照過去往年評估，會努力探尋有沒有可能增加採購，有必要動用預備金。「疫苗製造需一段時間，有去詢價了，有囤貨會盡量收購。」

石崇良重申，今年因為新冠肺炎疫情，大家比較注重衛生，流感盛行率較過去兩年下降，不需要為了施打問題而恐慌，即使今年公費流感疫苗都接種完畢，只要別人打了、自己沒打到，也會有群體保護力，降低流感發生傳播機會。