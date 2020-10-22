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內蒙沙塵北京空汙襲台 入秋首波霾害明天報到

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今起三天空品預報。圖／環保署提供
今起三天空品預報。圖／環保署提供

環保署表示，20日中國內蒙及河套地區出現沙塵及北京的霾害現象，預測明天凌晨起東北風增強，將挾帶霾及沙塵南下影響我國北部空氣品質，午後影響中南部地區，空氣品質多為橘色提醒等級，影響程度視上游汙染物累積及降雨而有所變化，沿海地區因風速較強，可能出現揚塵現象。

環保署說，24日空氣品質將逐漸緩和，多為普通等級，請民眾外出多搭乘大衆交通工具並留意空氣品質變化。

環保署表示，這波沙塵20日於中國內蒙地區測得懸浮微粒（PM10）小時最高濃度達每立方公尺789微克，北京及上海細懸浮微粒PM2.5為186及103微克，預計將伴隨東北風於明天凌晨開始影響台灣，預測PM10濃度約150微克，PM2.5濃度約50微克。

關於明天各地空品情況，北部空氣品質為橘色提醒等級為主，傍晚以後竹苗以北地區空氣品質將逐漸好轉為普通等級，午後中南部地區逐漸受到影響及出現揚塵現象，多為橘色提醒等級。

環保署預報，24日白天空氣品質逐漸緩和，不過位於下風的南部地區，汙染物易累積，為普通到橘色提醒等級。

環保署提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

空氣品質 環保署 北京

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