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3臉部罹癌長者術後免植皮 亞大醫巧手獲刊登國際期刊

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠與醫療團隊治療3名臉部長皮膚癌的高齡長者的經驗，獲發表於今年九月Journal of Craniofacial Surgery。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠與醫療團隊治療3名臉部長皮膚癌的高齡長者的經驗，獲發表於今年九月Journal of Craniofacial Surgery。圖／亞洲大學附屬醫院提供

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠與醫療團隊近來陸續治療3名年紀超過80歲顱顏皮膚癌的長者，考量3人年紀偏大且患有多重慢性疾病，一旦術後採用植皮或皮瓣重建手術困難度較高，改以人工真皮重建大面積的皮膚癌口，輔以仔細照料促進傷口順利癒合，門診追蹤也未復發，3人術後外觀幾乎與正常人無異，重拾社交信心，整個成果獲發表於今年九月顱顏外科權威期刊Journal of Craniofacial Surgery，分享台灣成功手術經驗。

鄭旭棠提醒，國內皮膚癌發生率持續上升，且以高齡患者居多，但皮膚癌多可早期發現早期治療，且治癒率高，死亡率遠低於其他癌症，呼籲若察覺皮膚癌早期症狀，如有形狀不對稱、不規則或顏色特異等腫塊，都要提高警覺不可輕忽。

鄭旭棠說，皮膚是人體最大的器官，無時無刻反覆接受溫度、日光、摩擦、細菌等物理化學生物的刺激，綜合個人先天條件及後天刺激，可能衍生出各種不同類型的癌症，常見為基底細胞癌、鱗狀細胞癌及黑色素細胞癌。被證實的危險因子，包括紫外線的照射、慢性的砷暴露、離子輻射、慢性發炎、免疫抑制等，這三名患者都是年輕務農，長時間接受陽光曝曬，研判因此罹患皮膚癌。

鄭旭棠指出，這3名年患者分別因右眼眼尾出現形狀不對稱且邊緣不規則的結痂、右眼眼頭形狀不規則黑痣以及頭頂長達約6公分寬腫塊等症狀前來就醫，均確診為皮膚癌，但因病灶均位於顱顏，使得愛面子的長輩們羞於外出，也讓家人憂心不已，所幸治療後外觀幾乎與正常人無異，重拾社交信心。

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠與醫療團隊治療3名顱顏皮膚癌的高齡長者的經驗，獲發表於今年九月Journal of Craniofacial Surgery。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠與醫療團隊治療3名顱顏皮膚癌的高齡長者的經驗，獲發表於今年九月Journal of Craniofacial Surgery。圖／亞洲大學附屬醫院提供

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