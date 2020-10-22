3臉部罹癌長者術後免植皮 亞大醫巧手獲刊登國際期刊

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠與醫療團隊近來陸續治療3名年紀超過80歲顱顏皮膚癌的長者，考量3人年紀偏大且患有多重慢性疾病，一旦術後採用植皮或皮瓣重建手術困難度較高，改以人工真皮重建大面積的皮膚癌口，輔以仔細照料促進傷口順利癒合，門診追蹤也未復發，3人術後外觀幾乎與正常人無異，重拾社交信心，整個成果獲發表於今年九月顱顏外科權威期刊Journal of Craniofacial Surgery，分享台灣成功手術經驗。

鄭旭棠提醒，國內皮膚癌發生率持續上升，且以高齡患者居多，但皮膚癌多可早期發現早期治療，且治癒率高，死亡率遠低於其他癌症，呼籲若察覺皮膚癌早期症狀，如有形狀不對稱、不規則或顏色特異等腫塊，都要提高警覺不可輕忽。

鄭旭棠說，皮膚是人體最大的器官，無時無刻反覆接受溫度、日光、摩擦、細菌等物理化學生物的刺激，綜合個人先天條件及後天刺激，可能衍生出各種不同類型的癌症，常見為基底細胞癌、鱗狀細胞癌及黑色素細胞癌。被證實的危險因子，包括紫外線的照射、慢性的砷暴露、離子輻射、慢性發炎、免疫抑制等，這三名患者都是年輕務農，長時間接受陽光曝曬，研判因此罹患皮膚癌。