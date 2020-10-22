疑違規廣告電子煙 衛福部公布名單驚見露天拍賣、蝦皮

各大網路商城廣告，總讓人在網購時不小心買到剁手，網購投遞廣告不僅容易讓人衝動購物，網路電子煙廣告也無意間提高青少年接觸電子煙機會，衛福部今年截至6月底查獲網路電子煙廣告90多件，疑似違規案件前三名含「露天拍賣」、「商店街！個人賣場」及「蝦皮購物」。

衛福部次長石崇良今在立法院社會福利及衛生環境委員會報告，衛福部食藥署今年1月至6月底共監看網路電子煙涉及違規廣告1152次以上，查獲網路電子煙廣告90多件，其中2件查證無違規、47件處辦中、15件查無行為人資料、20件查詢行為人資料中、6件移送檢調單位處辦。

國健署最新調查發現，國中生107年至108年電子菸使用率從1.9%增至2.5%，高中生從3.4%增至5.6%，國內傳統菸品使用率逐年降低，但青少年吸菸率卻逆向攀升，電子煙在國高中間蔚為風潮，顯示避免青少年在網路上接觸電子煙廣告重要性。

石崇良說，為防範業者持續透過網路販售電子煙，衛福部國健署已函請網路購物平台業者於權管網站或APP建置商品篩選管制機制，禁售電子煙及煙油，並提供iWIN網路內容放護機構有關違法廣告銷售電子煙的業者名單及網址，通知教育部及中華電信。

違法業者會被色情守門員等軟體防護措施，將其設為黑名單，以有效防止兒少接取不當網站或網頁資訊。國健署也會進行網路監測電子煙銷售及電子煙販售案件，除要求網購平台業者下架外，並函請各地方政府衛生局加強取締。

教育部次長蔡清華說，衛福部已將電子煙及加熱式菸品等新興菸品納入校園菸害防制工作，108學年度高中職以下學校已有近九成五新興菸品納入校內規範管理。