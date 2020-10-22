快訊

荒謬！斷軌44公分只報3公分 局長：台鐵人接電話聽錯了

閱讀過去，滋養未來：「新竹州圖書館」的前世今生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑違規廣告電子煙 衛福部公布名單驚見露天拍賣、蝦皮

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
衛福部今年截至6月底查獲網路電子煙廣告90多件，疑似違規案件前三名含「露天拍賣」、「商店街！個人賣場」及「蝦皮購物」。本報資料照片
衛福部今年截至6月底查獲網路電子煙廣告90多件，疑似違規案件前三名含「露天拍賣」、「商店街！個人賣場」及「蝦皮購物」。本報資料照片

各大網路商城廣告，總讓人在網購時不小心買到剁手，網購投遞廣告不僅容易讓人衝動購物，網路電子煙廣告也無意間提高青少年接觸電子煙機會，衛福部今年截至6月底查獲網路電子煙廣告90多件，疑似違規案件前三名含「露天拍賣」、「商店街！個人賣場」及「蝦皮購物」。

衛福部次長石崇良今在立法院社會福利及衛生環境委員會報告，衛福部食藥署今年1月至6月底共監看網路電子煙涉及違規廣告1152次以上，查獲網路電子煙廣告90多件，其中2件查證無違規、47件處辦中、15件查無行為人資料、20件查詢行為人資料中、6件移送檢調單位處辦。

國健署最新調查發現，國中生107年至108年電子菸使用率從1.9%增至2.5%，高中生從3.4%增至5.6%，國內傳統菸品使用率逐年降低，但青少年吸菸率卻逆向攀升，電子煙在國高中間蔚為風潮，顯示避免青少年在網路上接觸電子煙廣告重要性。

石崇良說，為防範業者持續透過網路販售電子煙，衛福部國健署已函請網路購物平台業者於權管網站或APP建置商品篩選管制機制，禁售電子煙及煙油，並提供iWIN網路內容放護機構有關違法廣告銷售電子煙的業者名單及網址，通知教育部及中華電信。

違法業者會被色情守門員等軟體防護措施，將其設為黑名單，以有效防止兒少接取不當網站或網頁資訊。國健署也會進行網路監測電子煙銷售及電子煙販售案件，除要求網購平台業者下架外，並函請各地方政府衛生局加強取締。

教育部次長蔡清華說，衛福部已將電子煙及加熱式菸品等新興菸品納入校園菸害防制工作，108學年度高中職以下學校已有近九成五新興菸品納入校內規範管理。

廣告 衛福部 蝦皮購物

延伸閱讀

我逾1.6萬青少年在用加熱菸 菸防法草案20日報政院審查

衛福部次長石崇良：Biobank後續可與健保癌症資料串接

一次性醫材消毒再用 有條件開放

明年元旦起 嚴禁血管支架等3類高風險醫材消毒再用

相關新聞

內蒙沙塵北京空汙襲台 入秋首波霾害明天報到

環保署表示，20日中國內蒙及河套地區出現沙塵及北京的霾害現象，預測明天凌晨起東北風增強，將挾帶霾及沙塵南下影響我國北部空...

到底哪有流感疫苗可打？指揮中心擬製疫苗地圖

公費流感疫苗「搶搶滾」，疫苗數量不足，民怨四起，很多民眾即使四處打電話詢問，也問不出哪裡還有流感疫苗存量，衛福部次長石崇...

台鐵明年估虧32.4億比今年還多 將研議合理票價調整

立法院交通委員會今邀請台鐵局進行110年度附屬單位預算報告，按照台鐵預估，明年將虧損32.4億，較今年虧損增加約17%，...

疑違規廣告電子煙 衛福部公布名單驚見露天拍賣、蝦皮

各大網路商城廣告，總讓人在網購時不小心買到剁手，網購投遞廣告不僅容易讓人衝動購物，網路電子煙廣告也無意間提高青少年接觸電...

弘道社區劇場 帶領阿公、阿嬤用演戲抒發情緒

弘道老人福利基金會自2016年起推動「社區劇場」，讓長輩演出自己的生命故事，弘道指出，過程中意外發現對長輩最大的幫助，是...

兒虐傷害難撫平 長庚：寄養機構兒少終身精神疾患達5成

經歷幼年變故、兒虐而被送進寄養機構的孩子，林口長庚兒少保護中心今發表最新研究，有高達五成住在寄養機構的兒少會出現終身的精...

楓紅了！ 阿里山賞楓主題列車 12月啟動

林務局阿里山林業鐵路及文資管理處將於12月推出「SL-31蒸汽火車.楓華再現」主題列車，並邀知名臉書粉專「漫步在雲端的阿...

台南新化經典小鎮遊客湧入 觀光局長走訪也驚艷

新冠肺炎疫情，帶動國旅夯，台南新化歷史街區更因入選交通部觀光局經典小鎮，帶動觀光人潮，交通部觀光局長張錫聰、西拉雅風管處...

醫材科技躍進 美De Novo分類程序核准新一代人工腎臟

因腎臟病走上洗腎之路，血液透析病患終身需長期依賴醫療診所，在全球醫療體系都造成極大負荷，為此美國總統川普於去年簽署「促進...

議員促雙北捷運公司 侯友宜：交通部要協調

雙北市針對環狀線、樹林線（萬大線二期）、汐東線等捷運問題常隔空交火，新北市議員李坤城指出，雙北是生活圈，就算新北在台北捷...

網紅、直播世代 青少兒個資隱私更重要

中華白絲帶關懷協會、立委邱志偉上午在立法院舉行「迷因Ｘ網紅」記者會，協會執行長黃葳威博士表示，網路直播已經成為政策、商品...

違規廣告電子煙 露天、蝦皮名列其中

衛福部次長石崇良上午立法院社會福利及衛生環境委員會進行報告表示，衛福部食藥署今年1月至6月底共監看網路電子煙涉及違規廣告...

熱門新聞

一發生小事就可以講不停！12星座最愛「抱怨」排行公開

7縣市豪雨大雨特報！今明雨最大 「沙德爾」最快明轉中颱

星宇航空「四寶」回家了 下午2時降落桃園機場

「太好賺了！」網狂問畢業後出路 一面倒選房仲贏台積電

雨下到明天 彭啟明：周六將出現入秋最低溫

韓國打流感疫苗死亡事件 陳時中掛保證「我們不一樣」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。