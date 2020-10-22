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颱風、歉收、禽流感 農業保險4年來理賠2.87億

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農業保險推動目標。圖／農金局提供
農業保險推動目標。圖／農金局提供

農委會106年起擴大推動試辦農業保險，目前試辦21種品項、33張保單，累計總投保件數5.6萬件、總投保金額123億元、總投保面積9.4萬公頃，總理賠金額達2.87億元。

根據統計，106年7月尼莎及海棠颱風、107年8月水災造成高屏養殖業者損失，108年及109年1期稻作因稻熱病、氣候異常導致歉收，飼養家禽因罹患禽流感遭撲殺所致損失等，累計理賠金額達2.87億元。

農金局說，農業保險法今年5月經立法院三讀通過及總統公布，將農業保險保障範圍、運作制度、補助及獎勵措施法制化，未來將透過相關子法規建立整體運作制度，並扣合實務需求與產業措施以全面推動農業保險、提高保險覆蓋率。

重點推動內容包括設立專責單位，維持穩定運作，逐年編列預算至100億元，捐助成立財團法人農業保險基金，辦理農業保險再保險及危險分散，使得損益平穩化，在理賠較少年度，可滾存保費於基金，作為將來賠款準備。

另視政策目的，施行強制投保措施，由於農業保險法賦予強制投保法源，未來將配合農、林、漁、牧個別產業政策需求，採全部或部分強制投保方式辦理，規畫在110年將就豬隻死亡保險採行強制投保措施。

農金局說，將提供長期穩定的保費補助，以鼓勵農民投保。為提升保險業者參與意願，除提供保單開發補助及推廣獎勵，並就農業保險業務給予租稅優惠，鼓勵保險業投入農業保險市場。

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