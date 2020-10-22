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因為有他們「愛沒有距離」　4個看見桃園異國美好的所在

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

Cover Image Source：DailyView網路溫度計

文／張士哲

近來因為疫情的關係，讓「偽出國」的概念正夯，不過坐上飛機體驗飛行感，實在沒有置身異地的感覺。桃園有許多地方，會讓你瞬間感受到「異國感」，這些地方通常都是新住民或移工們所熱愛的所在，特別的聚集形成獨特的商圈，滿街的異國料理與商店，各式的外語文字，讓人彷彿就置身在東南亞國家的街頭。

Image Source：Unsplash（示意圖）

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來看台灣網友討論「新住民與移工」的熱門關鍵字詞，撇除掉疫情相關討論，可以發現其中桃園可以說是最多人討論的城市，因為在桃園有這麼一個區域，有著龐大的新移民聚落，就位在桃園的後火車站，這裡也有不少關鍵字中所提到的新移民「文化」、「生活」與美食據點，其中就介紹4個特別的據點，因為這些地方「愛沒有距離」。

Image Source：《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字（分析區間：2017/09/26～2020/09/24）


佶洋東南亞進口食品百貨

或許你在街頭巷尾曾經看過VnEx、INDEX、EEC等專賣越南、印尼、菲律賓等地的進口商品，但「佶洋」販售了四個國家的雜貨商品，分別為泰、越、印、菲。特別的是，這家店的老闆是一個台灣人，透過老闆的臉書貼文，可以感受到他對東南亞文化的熱愛，他的店也是很多移工朋友的好去處，因為這裡讓許多人有了交流，更讓許多人感受到文化的多元性。

Image Source：Facebook／佶洋 東南亞進口食品百貨 批發/零售

越鄉小吃 GIA LINH

越鄉小吃是一家相當特別的店家，眼看是一家小吃店，但其實他是一個大型的集會場所，移工朋友相當喜歡在這裡舉辦聚會、大型Party甚至是婚禮，更特別的是這裡還提供了禮服租借的服務，因此每到週末都會有許多移工朋友在這裡聊天、吃飯，更有可能在這裡見證其他人的人生大事。

Image Source：Facebook／越鄉小吃 GIA LINH

莎娃迪泰式料理

莎娃迪是泰國移民來台的新住民所開設的餐廳，擁有道地的泰式料理吸引不少台灣人及移工朋友到此用餐，開設至今已經傳了二代、三代，因此累積了非常好的口碑，不僅移工朋友可以在這裡懷念家鄉的味道，更讓許多台灣人品嚐到別具特色又道地的泰式料理。

Image Source：Facebook／莎娃迪泰式料理

望見書間

望見書間是一間「東南亞主題書店」，裡頭擺滿了來自各個東南亞國家的語言書籍，不論是漫畫、小說、散文集應有盡有，望見書間更是一個對東南亞移民、移工的友善平台，他們舉辦各式各樣的活動，就是要向台灣人及新住民族群推廣東南亞文化，同時也希望在這個過程之間，能夠消弭台灣人對於新住民、移工議題的認知落差。

Image Source：DailyView網路溫度計

過去他們經常以文化廚房、舉辦市集等活動來吸引台灣人來參與其中，不過今年他們更希望能夠傳遞「仲介制度」、「移工工作條件」等議題給大眾，同時也強調「地方創生」，不論是舉辦學術性的講座、工作坊都是他們現在想要做的事。10月31日，望見書間即將舉辦文化廚房，介紹馬來西亞的國民美食「肉骨茶」，他們希望透過這些活動，人們能夠更認識了解新住民族群，而非「河粉」、「酸辣湯」而已。

Image Source：DailyView網路溫度計

透過這些地方，我們不僅能感受到異國感，同時也是讓台灣人可以對東南亞文化有更深認識的好所在，我們生活在同一片土地上，因為有他們的存在才讓我們的距離越來越小、越來越靠近。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2017年09月06日至2020年09月24日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『新住民與移工』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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