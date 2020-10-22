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我逾1.6萬青少年在用加熱菸 菸防法草案20日報政院審查

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
在菸防法草案仍躺在立院這幾年間，新興菸品已逐漸侵蝕我國青少年健康，據國民健康署首度公布青少年加熱煙使用率調查，108年恐已逾1.6萬名青少年正使用加熱煙。圖／新北衛生局提供
在菸防法草案仍躺在立院這幾年間，新興菸品已逐漸侵蝕我國青少年健康，據國民健康署首度公布青少年加熱煙使用率調查，108年恐已逾1.6萬名青少年正使用加熱煙。圖／新北衛生局提供

菸害防制法擱置13年未修法，修正草案中最值得關注的為是否將加熱菸、電子煙等新興菸品納入菸防法正式管制，但就在該草案卻躺在立院這幾年間，新興菸品已逐漸侵蝕我國青少年健康，據國民健康署首度公布青少年加熱煙使用率調查，108年恐已逾1.6萬名青少年正使用加熱煙。

該報告指出，108年國中生及高中加熱煙使用率分別為0.9%、1.6％，皆較107年的國中生2.0％及高中生2.7％使用率低，其中男生及女生使用率也都是108年較107年低，雖使用率降低，但不可忽視的是目前全台仍多達1.6萬以上青少年正在使用加熱煙，其中多人併用紙菸及加熱煙。

加熱煙對健康危害是世界衛生組織證實的，據其報告顯示，雖加熱煙利用非燃燒方式加熱菸草，但排放出的菸霧與傳統菸品一樣含有尼古丁及其他致癌物質，世衛組織最此類商品已發表聲明，認為所有形式菸品，含加熱煙都會對人體產生危害。

另外，同樣是對青少年有極大吸引力的電子煙，台灣青少年使用率也高得嚇人，國健署推估，108年超過5.7萬名青少年正在使用電子煙，其中108年國中生及高中生電子煙使用率都較107年上升，同時使用紙菸及電子煙比例隨年級愈高，併用比例愈高。

國健署今年5月預告修正草案，本次修法兩大重點，其一是跟進美國，將合法抽菸年齡提高至20歲；另外，首次將「類菸品」字樣入法，定義更有彈性，以便更全面禁止變化快速的電子煙、加熱菸品等新興菸品。

其中加熱菸屬「類菸品」或「特定菸品」備受關注，雖目前仍無結論，一旦未來決議加熱菸不屬於「類菸品」，只要健康風險評估通過，加熱菸將成功合法登台。拒菸民團質疑，若未全禁新型菸品，恐開一扇門，讓更多菸品危害國人。

立院衛環委員會10月19日考察邊境查緝新興菸品的現況時，國健署報告卻明確指出，加熱菸則屬於經健康風險評估後始得上市的「指定菸品」；「類菸品」為「電子煙之尼古丁或非尼古丁之電子或非電子傳送組合物及其他相類產品」，全面禁止製造、輸入、販賣或使用。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國健署 國中生

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