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基隆新北大豪雨！台北宜蘭大雨 慎防災情

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局上午8時發布豪雨特報。圖取自氣象局網站
中央氣象局上午8時發布豪雨特報。圖取自氣象局網站

中央氣象局上午8時發布豪雨特報，東北風及颱風外圍環流影響，今天基隆北海岸有局部豪雨或大豪雨，大台北山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

大豪雨地區：基隆市、新北市。

今、明兩天東北風及颱風外圍環流影響，今天基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有陣雨，東部地區有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、南部、東南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

明天北部、東北部天氣轉涼，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及西南部沿海地區亦有長浪發生的機率；今、明兩天颱風外圍環流影響，東沙島將有8至9級強陣風。

東北風及颱風外圍環流影響，今天基隆北海岸有局部豪雨或大豪雨，大台北山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區有局部大雨發生的機率。本報資料照片
東北風及颱風外圍環流影響，今天基隆北海岸有局部豪雨或大豪雨，大台北山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區有局部大雨發生的機率。本報資料照片

豪雨 基隆 颱風

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