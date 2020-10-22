基隆新北大豪雨！台北宜蘭大雨 慎防災情

中央氣象局上午8時發布豪雨特報，東北風及颱風外圍環流影響，今天基隆北海岸有局部豪雨或大豪雨，大台北山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

大豪雨地區：基隆市、新北市。

今、明兩天東北風及颱風外圍環流影響，今天基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有陣雨，東部地區有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、南部、東南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。