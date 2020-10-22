雨下到明天 彭啟明：周六將出現入秋最低溫

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，昨晚到今天清晨，沙德爾颱風暖濕水氣北上及東北風南下增強，的確在東北方海面上有共伴效應，台灣東北部有雨勢，不過最大的降雨熱區還是在海上，「宜蘭的共伴效應還是共伴不起來，顯著較弱」，和十年前的梅姬颱風的劇烈降雨仍有不少落差。

他說，不過東北角到宜蘭仍然有大雨，目前累積最多在200毫米上下，還在累積當中，東北角到宜蘭靠山區仍要留意連續降雨後容易土石坍方或落石，要注意安全。

他說，還好這波的大氣環境的交會不穩定，因為東北風持續較強，會持續往南推，不至於持續滯留太久，預計今天從桃園以北到新北、台北、基隆到宜蘭、花蓮，也都持續有雨勢，迎風面靠山區雨勢仍較多，其他地方則是短暫陣雨，要下到周五上半天會逐步緩和。

今天白天東北風持續影響，而且會略強一點，北部會感覺會有點降溫略涼，到周五清晨可能就到20度以下。西半部沿海的風力也相當強，也會有顯著的強陣風。尤其周五開始到周末，北部早晚的低溫就有機會在下探到18-19度，會有顯著秋涼的感覺。

這波雨勢大約在周五下半天，開始有較乾燥的東北風南下，降雨可望趨緩。

彭啟明說，周六開始，降雨會更趨緩，北部東北部有機會逐步轉為多雲到晴的天氣。只有局部的地形雨，溫度仍會持續往下探底，空曠地區是否會因為輻射冷卻降到17-18度，待當時的環境而定，這是今年入秋以來的最低溫，要注意保暖。

預計周日白天東北風略減弱，北部溫度會開始回升一些。而這一波變化對北部東北部變化較大，中南部則幾乎變化不大，除了沿海風勢較大外，靠山區有些零星降雨，反而因為穩定，空氣品質略差一些。

周五由於東北風增強轉乾，他說，預期也有波中國北方的霧霾順著東北風南下，接近到台灣，這波境外汙染還不會太多，但加上本地汙染，可能會在中南部累積，濃度可能會略高，到達敏感族群不健康等級，北部目前預測仍是普通等級，如果留意能見度可能略差一些。這波境外汙染在周六會緩和，不過周末中南部仍要留意空氣品質。

彭啟明說，輕颱沙德爾仍然在菲律賓西方海面約500公里海面，往西往海南到越南北部附近移動，同樣也遇到這波東北風，仍有增強空間，有機會最強到中度颱風等級，周末將侵襲越南北部。而下周在菲律賓東方海面到南海，也都還有低壓發展的機會，也不排除還有颱風發展，隨著目前北方高壓勢力穩固，要北上到台灣的機會並不高。

這一波降雨，翡翠水庫也有進帳，他說，過去十天水位將近上升10公尺，今天有望突破158公尺，蓄水量也突破68%，離平均水位161公尺，或水位上限168公尺，顯著的脫離黃金交叉往平均值走，今天希望能夠再進帳多一點，對北部壓力會減輕不少。