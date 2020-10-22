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北北基豪雨特報！ 吳德榮：冷空氣南下 北部低溫下探18度

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豪雨特報！ 吳德榮：冷空氣南下 北部低溫下探18度

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
中央氣象局發布豪雨特報，東北風及颱風外圍環流影響，宜蘭縣已有豪雨發生，今天基隆北海岸及大台北山區有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮、台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布豪雨特報，東北風及颱風外圍環流影響，宜蘭縣已有豪雨發生，今天基隆北海岸及大台北山區有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮、台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布豪雨特報，東北風及颱風外圍環流影響，宜蘭縣已有豪雨發生，今天基隆北海岸及大台北山區有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮、台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局的颱風潛勢預測圖顯示，輕颱沙德爾今因其北方的高壓減弱，而向西北西，明天高壓增強再轉偏西，朝海南島南方近海前進。

他說，歐洲中期預報中心模式模擬顯示，未來一周菲律賓東方海面海溫偏高，另有熱帶擾動發展，未來將通過菲律賓中部、向西進入南海；下周三20時的模擬圖顯示，熱帶擾動在南海，位置較沙德爾偏南，對台灣無影響。其他國家的模式也有類似的模擬，只是位置、強度有差異，應續觀察。

今天至明晨受共伴效應影響，北部及東半部有雨，中南部亦有局部短暫雨的機率、山區較平地明顯；北海岸、北部山區及東半部局部地區有較大雨勢，應注意氣象局的特報。冷空氣南下，各地氣溫下降，北台愈晚愈濕涼。今天北部24降至18度、中部20至32度、南部21至32度、東部19至28度。

明天白天起降雨逐漸減緩，北部、東半部及中南部山區仍有局部短暫雨，北台微冷，中南部氣溫略降。

周六至下周二東北風偏弱、且較乾，各地轉為晴時多雲的天氣；周六白天在陽光下各地舒適，北台高溫約26度、中南部約30度，早晚稍有寒意，清晨平地最低溫約可降至16至18度。

周日至下周二冷空氣減弱，各地白天氣溫舒適至微熱，早晚很涼，仍應注意日夜溫差較大。下周三東北風增強，再現迎風雨、背風晴的天氣型態。

氣象局 豪雨

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