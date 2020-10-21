吃益生菌有「眉角」 醫：避免同時吃胃藥

想補充益生菌增加腸道健康，但你有吃對嗎？

台中榮總大腸直腸外科主任蔣鋒帆指出，如果平常有吃胃藥，那益生菌對腸胃健康的效果就不會明顯。想藉益生菌增加腸道健康，除了不可和胃藥並食，也建議民眾可考慮先吃一天瀉藥，把腸道原有的壞菌殺光光再補充好菌，效果更佳。

滄洲教育基金會17日與聯合報合辦「癌知識360度」講座，邀請台中榮總大腸直腸外科主任蔣鋒帆、北醫公衛系教授韓柏檉與滄洲教育基金會健康顧問副理林楷雄同台分享全面性的抗癌新知，吸引逾150名中部民眾報名參與。

在講座最後的提問時間，有聽眾詢問醫師蔣鋒帆，吃益生菌對腸道健康到底有沒有好處？蔣鋒帆回答：「有，是正向的。」不過益生菌的食用效果好不好，與「怎麼吃」具關連性。

蔣鋒帆解釋，如果習慣服用胃藥，也就是制酸劑，那麼吃進肚的食物就不會被完全殺菌，想再補充益生菌增加腸道健康，「效果可能不是你想像中這麼好。」加上不良的生活型態與飲食習慣，也都有可能影響益生菌的效果。

蔣鋒帆說，部分研究證實，吃益生菌具群體免疫效果。換句話說，想要讓益生菌對健康有好一點的效果，除了要持續吃之外，也要鼓勵身邊親友一起吃。