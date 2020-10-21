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媒合文創產業 文策院辦創意大會

台灣醒報 / 記者楊澍╱台北報導

「希望透過展會升級，整合市場及展會，連結各文化內容產業，讓創作者與市場投資人找到彼此。」文策院董事長丁曉菁今日出席記者會表示，文策院將推出臺灣文化內容品牌「創意內容大會」讓台灣創作的軟實力，能被國際投資者看見。

文策院表示TCCF創意內容大會是將原有「臺北電視內容交易暨創投媒合會」、「出版影視跨產業媒合會」，以及內容產業未來，融入創意升級所建立出來的全新內容交易市場及臺灣創意文化概念品牌。

今年創意內容大會主要特色包括：從臺灣出發，結合文策院在內容開發、國際合製、創投媒合推介所推出的開發助攻機制。面向國際市場，匯集全球買家及數位線上展示交易服務，吸引全球專業人士投資臺灣。引領未來內容趨勢，包括論壇講者洞見內容產業趨勢、以策展及跨業合作展現臺灣當年度最新創意內容，提供前瞻未來內容體驗及促進內容市場交易。

文策院策略研究處處長瞿筱葳也說明，今年有不少新的買家出現在線上媒合的平台上，包括Fox、Netflix、HBO都會參加。希望台灣的內容產業，透過這樣的機制，讓買者與創作者有更多的碰撞、交流。她表示不論是在媒合的前期，或是後續的發展，文策院都會擔任協助的角色，做到最好。

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