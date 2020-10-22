破億點擊率認證暖嗓創作女聲首次代言遊戲！2轉轉生、完美好聲音成《完美世界M》改版亮點

2020愛你愛你之年，面對感情也可以更勇敢！破億點擊率認證暖嗓創作女聲「Ariel蔡佩軒」為跨世代經典手遊《完美世界M》，重新改編暖心神曲「記得捨不得-勇敢愛」為遊戲主題曲，並且首次成為遊戲代言人。

從「微笑著告別」到「勇敢為他再愛一次」，全新編曲的「記得捨不得-勇敢愛」，後勁更強大！Ariel蔡佩軒以清亮嗓音詮釋新時代女性面對感情的勇敢態度，堅強和遺憾交織，細膩複雜的心思令人動容，聽起來催淚又回甘。配合《完美世界M》為愛轉生全新改版上線，遊戲代理商艾玩天地也公開「記得捨不得-勇敢愛」完整版MV，讓玩家感受「為愛轉生」的暖心浪漫，和Ariel蔡佩軒一起勇敢追愛不後悔。

破億點擊率認證暖嗓創作女聲Ariel蔡佩軒首次代言遊戲，主題曲「記得捨不得-勇敢愛」暖心獲好評。 圖片提供：《完美世界M》

玩家除了可聽到Ariel蔡佩軒清新溫暖的歌聲，還可於「完美好聲音」系統中上傳自己美妙的歌聲，搭配演唱風格、動作，錄製專屬MV，讓其他玩家送花表達鼓勵。此外，即日起至11月4日還開放玩家報名「完美好聲音唱歌搶獎金」歌唱大賽，人氣前十名優勝者將由代言人Ariel蔡佩軒親自評選出最佳的「完美好聲音」，活動人氣前三名優勝者可獲得總價值新台幣八萬元的獎金。

除了Ariel蔡佩軒的重磅加持，全新「為愛轉生」版本還開放“完美好聲音”系統，讓玩家不但可以上傳自己美妙的歌聲，還可以為歌曲搭配喜愛的動作，錄製專屬自己的MV。上傳後不僅可以讓其他玩家聽到，其他玩家也可以送花進行鼓勵，收花排行榜前段班的玩家，可獲得超炫酷限定稱號等好禮。希望能讓更多同樣熱愛音樂、熱愛創作的玩家，也能把自己的作品分享給大家。

完美好聲音，唱歌搶獎金，參加送限定坐騎，還有八萬獎金等你來拿。 圖片提供：《完美世界M》

備受期待功能開放 多項好禮拿不完這次改版開放全新等級上限開放「轉生」，可挑戰更多副本來獲得更多裝備，提升自我修為。同時也推出全新副本「眾妙之門」，讓玩家與夥伴們一起參與更有挑戰性的副本。全新「魂裝系統」也將同步上線，只要登入遊戲，除了體驗更多豐富的遊戲內容，還可獲得追愛約會必勝時裝“派對時裝”！

配合本次改版，《完美世界M》與風靡亞洲的“我的心機面膜”，於10月聯名合作推出限量包裝。活動期間，玩家只要到官網下單即可獲得《完美世界M》與“我的心機面膜”推出的限量包裝面膜。

《完美世界M》為愛轉生，全新改版，約會必勝「派對時裝」限時送，勇敢追愛趁現在。 圖片提供：《完美世界M》

《完美世界M》為愛轉生改版與「我的心機面膜」跨界聯名合作。 圖片提供：《完美世界M》

欲知更多有關《完美世界M》的最新進度與相關活動內容，請參閱官方網站：https://pwm.iwplay.com.tw/活動網址：https://pwm.iwplay.com.tw/event/240/2020102201/index.html完整主題曲：敬請期待