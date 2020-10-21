花蓮慈濟醫院開發出院準備服務APP 提升照護效能

花蓮慈濟醫院與門諾醫院共同提出的出院準備計畫，獲得健保署東區業務組支持，由花蓮慈濟醫院研發「出院準備服務APP」，整合縣內17家醫療院所、養護機構和輔具中心資源，縮短出院後照護作業流程，即日起至10月底試用，預計在11月1日正式上路。

花蓮慈濟醫院今天舉辦「出院準備服務醫院標竿學習研討會」，除邀請台大醫院、高雄榮民醫院分享在出院準備的流程、特色，及銜接長照的經驗外，創新開發的出院準備服務APP也將上線，不僅可縮短護理師的作業流程，病人及家屬更可透過查詢平台，不必在尋找照護機構或輔具的路上奔波。

慈濟醫院表示，出院準備APP系統可協助包括整體醫療、長照服務、日間照護、家托服務、交通服務、餐敘服務等出院服務相關單位資訊。還有居家護理所轉介回覆、安養或機構式長期照顧中心、護理之家等可提供空床位數，方便護理師提供給病人或家屬找床位，輔具中心資訊則是租借數量及租借金額等，在APP上一指觸控即可查詢。

慈濟醫院資深出院準備護理師林淑緩指出，當時慈濟醫院與門諾醫院會共同提出建立APP平台計畫，主要是過去在做出院準備時，雖可經由網路查詢居家護理所、輔具等長照資源，但因缺乏立即更新系統，需要護理師逐一打電話確認之外，有時家屬自行尋找這些資源時，還可能白跑一趟。

林淑緩指出，出院準備服務APP的即時性及準確性，不僅可縮短出院準備護理師的作業流程，也節省許多工作時間。即日起至月底是試用期，這期間可針對使用時遇到的問題修正，下月1日即可正式上路。

健保署東區業務組專門委員羅亦珍指出，這套出院準備服務APP主要是針對作業流程以及護理師及民眾過去常遇到的問題改善進行設計，待上線後，將有助於民眾諮詢的便利性，提升醫事機構或者長照服務機構效能。