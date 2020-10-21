花蓮原住民部落黃昏市集 每天送消費券促買氣

花蓮吉安鄉公所為推廣在地農產品與手工藝品，於鄉公所前公二公園創立「原住民部落黃昏市集」，在營運1個月期間，平日發放200張面額50元的消費券，假日加碼至400張，還可以集點送小禮物。鄉長游淑貞說，這次準備共50萬元消費券，盼帶動買氣，提升部落自主與經濟發展。

吉安鄉公所表示，原住民部落黃昏市集設立於公二公園廣場，融入部落傳統圖騰語彙的設計元素，建置深具族群特色圓形平台、遮陽設施、階梯式座位，近日更完成茅草屋長廊，結合在地優質手工藝與農產品，打造地方食農、文創行銷平台，將於10月24日試營運。

游淑貞指出，為帶動買氣，公所自10月24日至11月22日止，在公二公園廣場舉辦原住民部落黃昏市集，期間下午3點發放50元消費券，平日發200張、周六日發400張；若用現金500元交易，就會送精美禮物。市集除有精彩的歌舞表演，結合部落手工藝、在地小農產品，也會有警消、衛生所宣導活動，民眾可前往「尋寶」撿便宜。