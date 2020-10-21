花蓮慈濟醫院出院服務APP 媒合照護資源更快速

花蓮慈濟醫院研發「出院準備服務APP」，整合縣內17家醫療院所、養護機構、輔具中心等單位最即時的資源狀況，可縮短院方、家屬為病患媒合出院後醫療照護的作業流程。

花蓮慈濟醫院和門諾醫院共同提出的出院準備計畫，獲健保署東區業務組支持，由花蓮慈濟醫院開發整合性APP系統，今天邀請縣內17家醫療院所、居家護理機構、長照中心等單位共同登錄、運作，即日起至10月底試用，11月1日正式上路。

花蓮慈濟醫院指出，舉凡醫療、長照、日間照護、家托、交通、用餐服務，包括居家護理轉介回覆、機構空床數量、輔具中心租借狀況、金額等，都可在出院準備APP直接查詢。

花蓮慈濟醫院出院準備護理師林淑緩分享，過去出院準備雖可網路查詢相關資訊，但因缺乏即時更新系統，仍需逐一打電話確認實際狀況，若家屬自行尋找，還可能白跑一趟，出院準備計畫APP的即時性及準確性，可大幅縮短作業流程。

健保署東區業務組專門委員羅亦珍指出，出院準備服務APP主要針對作業流程、解決護理師及民眾常遇問題為設計方向，正式上線後，更方便民眾諮詢，也提升醫事機構及長照服務機構服務效能。