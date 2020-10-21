一期水稻「空包彈」 收穫保險啟動理賠逾1億元

今年1期水稻因面臨低溫、缺水等氣候異常因素，發生稻穗不稔實的「空包彈」，稻農收穫量減少。農委會推出的「水稻區域收穫保險」有7縣市、29鄉鎮符合保險理賠條件，3592位稻農受益，理賠面積8702公頃，理賠金額達1億多元，其中花蓮縣及台東縣理賠金額達7600萬元，農金局說，已促請產險公司啟動理賠，讓農民損失盡速得到補償。

農金局說明，106年2期推出水稻區域型收穫保險，保險事故不限於天災事故，也包括疫病及蟲害等因素導致減產，例如108年1期稻熱病、今年1期因氣候異常導致稻作歉收等。推出至今有6817位農民獲理賠，理賠金額計1.5億元，填補農民因短收導致損失，提高農業經營保障。

農金局指出，水稻保險是依農糧署公布當期坪割數據為理賠基準，如當期平均收穫量低於保證收穫量，不須勘損，即由產險公司啟動理賠，自動撥付理賠金給投保農民；為減輕農民負擔，農委會提供50%保險費補助，各縣市政府亦可加碼提供補助，農民最低僅須負擔10%保費；今年2期水稻保險保障程度也由80%提高至85%。

農金局說，農業保險試辦迄今，已開發21種品項、33張保單，未來將持續開發新品項保險，增加保障涵蓋範圍。另外，農業保險法今年5月27日經總統公布，預計110年正式施行，目前正研擬法規配套，籌設財團法人農業保險基金，將持續滾動檢討保單內容，貼近農民需求、提高參與率。