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影／印尼要求僱主支付來台移工費 被照顧者抗議

攝影中心 / 記者胡經周／台北即時報導
針對印尼單方面公告，表示所有來自於印尼國家之家庭看護移工，自2021年1月1日起須由台灣雇用方支付承擔，包含：來台機票、護照、體檢、安置、訓練等相關費用，擔心增加額外負擔的被照顧者齊聚駐台北印尼經濟貿易代表處前抗議，不少印尼移工也前往現場關切，擔心自己的工作權受到影響。記者胡經周／攝影
針對印尼單方面公告，表示所有來自於印尼國家之家庭看護移工，自2021年1月1日起須由台灣雇用方支付承擔，包含：來台機票、護照、體檢、安置、訓練等相關費用，擔心增加額外負擔的被照顧者齊聚駐台北印尼經濟貿易代表處前抗議，不少印尼移工也前往現場關切，擔心自己的工作權受到影響。記者胡經周／攝影

台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會自7月底收到印尼單方面公告，表示所有來自於印尼國家之家庭看護移工，自2021年1月1日起須由台灣雇用方支付承擔，包含：來台機票、護照、體檢、安置、訓練等相關費用，目前台灣仲介已報價約7~10萬元。故8月27日偕同社團法人中華民國脊隨損傷者聯合會至勞動部遞陳情書、抗議，希望政府不要再犧牲重症患者與被照顧者的權益，與加重照顧家屬的長照負擔，能夠協助爭取台灣移工雇主爭取應有的權益。後又於9月17日在立法院與勞動部代表，協商與建議勞動部能夠超前部屬研擬相關因應措施，但截至10月18日止，都沒有收到來自勞動部與印尼協商的任何回應與回覆。因此，許多關心印尼政府片面決定印尼看護工「零付費」的民團代表與需要外籍看護工的被照顧者，今天前往「駐台北印尼經濟貿易代表處」表達抗議。

擔心增加額外負擔的被照顧者齊聚駐台北印尼經濟貿易代表處前，高呼「禁用印尼看護工、拒絕印尼野蠻政策、抗議不平等條約」等口號，不少印尼移工也前往現場關切，擔心自己的工作權受到影響。

針對印尼單方面公告，表示所有來自於印尼國家之家庭看護移工，自2021年1月1日起須由台灣雇用方支付承擔，包含：來台機票、護照、體檢、安置、訓練等相關費用，擔心增加額外負擔的被照顧者齊聚駐台北印尼經濟貿易代表處前抗議，不少印尼移工也前往現場關切，擔心自己的工作權受到影響。記者胡經周／攝影
針對印尼單方面公告，表示所有來自於印尼國家之家庭看護移工，自2021年1月1日起須由台灣雇用方支付承擔，包含：來台機票、護照、體檢、安置、訓練等相關費用，擔心增加額外負擔的被照顧者齊聚駐台北印尼經濟貿易代表處前抗議，不少印尼移工也前往現場關切，擔心自己的工作權受到影響。記者胡經周／攝影
針對印尼單方面公告，表示所有來自於印尼國家之家庭看護移工，自2021年1月1日起須由台灣雇用方支付承擔，包含：來台機票、護照、體檢、安置、訓練等相關費用，擔心增加額外負擔的被照顧者齊聚駐台北印尼經濟貿易代表處前抗議，不少印尼移工也前往現場關切，擔心自己的工作權受到影響。記者胡經周／攝影
針對印尼單方面公告，表示所有來自於印尼國家之家庭看護移工，自2021年1月1日起須由台灣雇用方支付承擔，包含：來台機票、護照、體檢、安置、訓練等相關費用，擔心增加額外負擔的被照顧者齊聚駐台北印尼經濟貿易代表處前抗議，不少印尼移工也前往現場關切，擔心自己的工作權受到影響。記者胡經周／攝影

印尼 外籍看護 勞動部

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