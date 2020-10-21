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影／印尼要求僱主支付來台移工費 被照顧者抗議
台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會自7月底收到印尼單方面公告，表示所有來自於印尼國家之家庭看護移工，自2021年1月1日起須由台灣雇用方支付承擔，包含：來台機票、護照、體檢、安置、訓練等相關費用，目前台灣仲介已報價約7~10萬元。故8月27日偕同社團法人中華民國脊隨損傷者聯合會至勞動部遞陳情書、抗議，希望政府不要再犧牲重症患者與被照顧者的權益，與加重照顧家屬的長照負擔，能夠協助爭取台灣移工雇主爭取應有的權益。後又於9月17日在立法院與勞動部代表，協商與建議勞動部能夠超前部屬研擬相關因應措施，但截至10月18日止，都沒有收到來自勞動部與印尼協商的任何回應與回覆。因此，許多關心印尼政府片面決定印尼看護工「零付費」的民團代表與需要外籍看護工的被照顧者，今天前往「駐台北印尼經濟貿易代表處」表達抗議。
擔心增加額外負擔的被照顧者齊聚駐台北印尼經濟貿易代表處前，高呼「禁用印尼看護工、拒絕印尼野蠻政策、抗議不平等條約」等口號，不少印尼移工也前往現場關切，擔心自己的工作權受到影響。
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