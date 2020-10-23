東方美周慶 多款清潔保養買大送小省荷包

日系品牌代理龍頭東方美集團旗下品牌周慶推出超多高CP值組合，秋冬乾季正是全身保養最佳Timing，各品牌超值優惠買大送小。

Kanebo日雜熱門排行榜常勝軍「保養霸主」 省荷包最高點

今年國旅人氣旺，防曬、洗顏優惠超大方，佳麗寶Kanebo多款商品為肌膚一步一腳印慢慢補強到最佳狀態。KANEBO保濕緻潤洗顏皂霜今年榮獲5項美容大獎、牽絲質地的洗顏魅力滿分，周慶買大送小組，要讓消費者洗得超有感；ALLIE防曬高效水凝乳N則是買就送40g兩小瓶；攜帶方便的「suisai暢銷明星品組」也推出買淨透酵素粉N32顆送15顆。

島內旅行必備suisai暢銷明星品組，買淨透酵素粉N32顆送15顆。原價NT$1,010，特惠價NT$680。 圖／東方美集團 提供

清潔後要讓肌膚透亮且後續保養吸收力更快，首推佳麗寶體系獨有的角質液！「KANEBO透亮煥顏組」買美妍角質美容液送小樣化妝水與乳液；「KANEBO機能修護組」買前導煥膚菁華液送小樣菁華液與小樣晚霜；兩款特惠組都是兩千有找！而KANEBO萃齡撫紋活膚菁去年就以抗皺、抗老議題獲獎不斷，周慶主推「KANEBO肌活撫紋神器」買萃齡撫紋活膚菁增量型就送美肌美眼按摩儀，讓雙眼好好修復。

想要美白、保濕雙管齊下，在Kanebo周慶消費折扣後滿3,800即享滿額贈禮二選一當中即有DEW淨潤白系列組合，包括DEW淨潤白柔膚露40mL、DEW淨潤白柔膚乳40mL、DEW淨潤白柔膚霜9g、DEWS精純修護膜3入。

THREE 身心肌一體 自然美學保養髮膚

超高質感的日本尖端植萃品牌THREE平衡潔膚油R去年改版後回購率超高，新的獨家成分「茶籽油」與「茶花萃取精華」，讓親膚性、乳化速度再升級，獲得台、日美妝大賞的肯定，周慶「平衡油雙星組」購買2瓶平衡潔膚油R，即贈送平衡潔膚油R 30ml、平衡洗顏慕絲R 30ml、平衡淨白精華液 3ml。

而去年周慶賣破百組的『極致抗皺組』今年再度回歸，THREE「極致活顏全效精華油」以玫瑰、天竺葵等精油成份為基底，適合季節換膚、生理期不穩定肌，買就送極致活顏水凝乳28ml、平衡淨白精華液3ml。

頭皮也是換季保養重點，THREE今年周慶推出熱銷「極致髮品組」，買極致豐盈洗髮露R與極致豐盈護髮霜R即贈小ml數旅行組，THREE髮品系列乳香、真正薰衣草等精油、與珍貴的植物精華萃取成份為基底，清潔同時舒緩頭皮僵硬，洗後可感到秀髮柔順、髮根蓬鬆感，適合髮量少的消費者。

THREE極致髮品組，買極致豐盈洗髮露R與護髮霜R即贈旅行組。原價NT$3,545，特惠價NT$2,900。 圖／東方美集團 提供

Espace Beauté 多款芳療紓壓 超Chill防疫新生活

Espace Beauté旗下的EB專櫃與EB SPA今年周慶推出獨家經典英國品牌Aromatherapy Associates、Heyland & Whittle等品牌經典超值組。

疫情期間，純香精油在家使用或外宿攜帶都方便，因此大受歡迎。皇室御用Aromatherapy Associates「純香芳療 絕對經典組」祭出近52折的優惠，特別精選乳香精油等全系列經典香氛，搭配原木超聲波水氧機，回饋給喜愛居家芳療的消費者；AA「舒眠護膚推薦組」則從身體清潔開始準備好眠，含岩蘭草精油的舒緩沐浴露瞬間放鬆一天的壓力，接續搭配舒緩潤膚油安撫思緒，滋潤肌膚，加上剛上市就大獲好評的晚間舒緩護膚霜，在天然精油香氛陪伴下香甜入眠。另外，英式雅緻代表、王妃愛牌Heyland & Whittle周慶也推出「英倫香氛特惠組」，買H&W擴香瓶100ml任2瓶即贈補充精油200ml。