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7縣市豪雨大雨特報！今明雨最大 「沙德爾」最快明轉中颱
七縣市豪雨、大雨特報。中央氣象局說，今明雨勢最明顯，輕颱沙德爾有機會在明天下半天發展為中度颱風，不過仍要觀察。
氣象局稍早發布豪雨特報，受到東北風及颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，今天宜蘭地區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、恆春半島、花蓮、台東地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。
氣象預報員陳建安說，目前颱風最強到輕度上限，但還是有可能轉中颱。路徑上剛離開呂宋島，現在位置在恆春南南西方海面上，往西北西方向移動，未來朝海南島方向移動。比較強時間還需要到明天下半天到後天，到南海中間有機會發展比較好。
陳建安說，今天到明天上半天雨勢都蠻大的，明下半天稍微減小。比較容易下雨地區為北部、東半部、恆春半島及中南部山區，特別容易出現強降雨在基隆北海岸、宜蘭、花蓮還有大台北山區，會有局部大雨或豪雨可能性。中南部平地則雲量比較多，今明普遍陰天，中部平地甚至有飄雨可能性。
陳建安說，到明天天氣都不穩定，後天雨勢稍微緩和，北部東半部還是有局部短暫雨，只是大雨或豪雨機率下降。周五冷空氣下來，颱風還有一些水氣，雨不會一下就停，周六會轉乾，各地多雲到晴，東半部跟大台北山區局部短暫雨。
陳建安說，前期注意降雨，後期低溫，周五開始降溫，周末最冷，中部以北低溫19到20度，空曠有輻射冷卻效應，沿海空曠有機會17到18度；南部、花東21到22度。下周一開始回溫，但幅度不明顯，低溫回升2度左右。
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