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星宇航空「四寶」回家了 下午2時降落桃園機場
星宇航空最新1架空中巴士A321neo客機，機身編號B-58204，在德國漢堡交機後空機飛渡回國，21日下午2時降落桃園機場北跑道，正式加入星宇機隊大家庭。
這架空中巴士A321neo新機在空中巴士漢堡工廠完成組裝及試飛，台北時間20日晚間8時從漢堡起飛，途經中東杜拜機場、澳門機場過境加油，21日下午返抵桃園機場。這架新機是由星宇航空機組員操作，董事長張國煒沒有隨行。
先前星宇航空接收3架空中巴士A321neo型客機，被星宇迷暱稱為「大寶」、「二寶」、「三寶」，最新1架飛機加入機隊後，也引發星宇迷討論：有人認為是要稱呼為「四寶」嗎？也有人發言說為什麼不能是女生？應該稱呼為「四妹」。星宇機隊的一舉一動都引發話題，也可以顯示新飛機在星宇迷心中的分量。
據了解，星宇這架新飛機21日返國後，接機的機組員必須比照國外入境旅客標準檢疫14天，期滿後才能恢復正常勤務。機組員下機接受衛福部疾管署檢疫官檢疫作業後，地勤人員立即上飛機全面消毒，確保機艙內安全。
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