骨事抗跌三大關鍵 可愛婆婆鍾欣凌提醒小心駝矮痛

10月20日是世界骨質疏鬆日，根據國健署調查顯示，骨質疏鬆症是台灣65歲以上老年人常見慢性疾病第四名， 其中女性患者比例較男性高出三倍以上，尤其對停經後婦女的影響更甚。台灣65歲以上婦女人口因骨鬆引起的髖部骨折，第一年死亡率高達15％，約等於乳癌3、4期的死亡率，且每年至少有2萬名髖部骨折患者，發生率為全亞洲第一名。

中華民國骨質疏鬆症學會為響應2020世界骨質疏鬆日，邀請藝人鍾欣凌擔任「骨事名嘴」，發表「骨事抗跌三大關鍵：牢記骨鬆駝矮痛，保密防流不骨折」，呼籲尤其是停經後婦女提早查覺駝背、變矮4公分以上及經常下背疼痛等骨鬆症狀，應盡早就醫進行骨密度檢測（BMD），搭配適當藥物治療，減少後續發生骨折，甚至影響未來生活品質等嚴重後果的風險。

骨質疏鬆症 停經後婦女健康的隱形殺手

中華民國骨質疏鬆症學會秘書長、陽明大學附設醫院家庭醫學部主任黃駿豐建議，停經5年內的女性都要定期進行骨質密度檢測，避免後續因骨質疏鬆症導致骨折狀況的發生。因為骨組織含有兩種重要細胞，一種是蝕骨細胞，一種是造骨細胞。蝕骨細胞會分解舊的骨組織，而造骨細胞藉由原處新骨的形成，使骨頭有新陳代謝的機會。女性體內的雌激素可以抑制噬骨細胞的活性，降低骨質破壞與吸收，停經後因雌激素的缺乏，造成骨質以每年3至5％的速度流失，增加骨折風險。

骨事抗跌三大關鍵：牢記骨鬆「駝矮痛」

骨質疏鬆症依發生原因分為兩大類，其中較常見的是原發性骨質疏鬆症，常見症狀有三項：第一：彎腰駝背，脊椎椎體前部幾乎多為鬆質骨組成，負重量大容易壓縮變形，使脊椎前傾形成駝背；第二，老年人骨質疏鬆時椎體壓縮，導致身高變矮4公分以上；第三，下背疼痛，會沿著脊柱向兩側擴散。預防與治療骨質疏鬆症的最終目標是為了減少骨折的發生，若發生過骨折，有50%患者會再發生第二次骨折，不只伴隨急性疼痛、增加住院臥床機率及需要長期復健等，有可能影響未來生活品質，也會增加死亡風險。

中華民國骨質疏鬆症學會邀請鍾欣凌擔任「骨事名嘴」，創作出寓教於樂的「骨事抗跌三大關鍵」知識性趣味梗圖，如「人生七十古來稀，你卻五十骨來稀」，加上充滿長輩圖能量的圖像，希望透過最可愛婆婆角色深入人心的力量，希望在世界骨鬆日提醒高危險族群的婆婆媽媽們都可以獲得正確的骨質疏鬆症知識，及早發現、檢測，預防骨折發生。