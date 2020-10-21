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打臉勞動部？內政部：減少失聯移工應改善勞動條件薪水

聯合報 / 記者葉冠妤/台北即時報導
許銘春今到立院衛環委員會進行「行蹤不明外籍移工對原住民勞工就業影響」專案報告。記者葉冠妤／攝影
許銘春今到立院衛環委員會進行「行蹤不明外籍移工對原住民勞工就業影響」專案報告。記者葉冠妤／攝影

勞動部、內政部及原民會今到立院衛環委員會進行「行蹤不明外籍移工對原住民勞工就業影響」專案報告，勞動部長許銘春表示，根據移民署截至8月底的數據，行蹤不明的移工有5萬1087人，此外，根據過去研究發現，移工之所以逃逸，最主要原因在於金錢因素。內政部報告則建議改善移工勞工條件、薪資水準，從源頭管理，才能有效降低失聯移工狀況。

根據勞動部統計，今年截至8月底，在台移工總計69萬9154人，其中產業類包含製造業移工42萬7565人、營造業移工4933人、農林漁牧業1萬1753人；另社福類包含機構看護工1萬5487人、家庭看護工23萬7728人以及家庭幫傭1688人。

而據內政部移民署資料，截至8月底，累計未查獲行蹤不明移工人數計5萬1,087人。另比較行蹤不明發生率，已經從2015年的4.02%降至2019年的2.5%，且根據查獲案件，去年度移工失聯期間從事非法工作的最高行業是營造業，占35.64%，其次則是餐飲服務業20.91%、看護工15.92%。

許銘春表示，造成移工行蹤不明的原因負責，勞動部在2016年曾進行「防制外籍勞工行蹤不明對策」委託研究計畫，發現移工逃逸主因是金錢因素，其次才是雇主因素、工作量、環境因素等、期限及返國因素等。

內政部常務次長邱昌嶽表示，過去針對收容移工訪談，歸納原因包括移工來台前須支付高額仲介費、薪資待遇、勞雇關係、工作量等勞動條件不如預期，從事非法工作的薪水較高，在法治懲戒面部分，則是現行法令難有效嚇阻移工逃逸、對非法雇主、非法仲介罰則過低等。

內政部報告還進一步建議勞動部，若要從源頭減少移工行蹤不明，應改善移工勞工條件、調整最低薪資、讓移工有選擇工作機會等，藉以降低行蹤不明原因。

為從源頭減少移工行蹤不明情形，包括改善外籍勞工勞動條件，包如調整最低薪資，開放外籍勞工得自由轉換雇主，給予外籍勞工選擇工作機會，降低行蹤不明誘因。

時代力量立委邱顯智質詢時直言，內政部報告無疑是在檢討勞動部。民進黨立委陳瑩也指出，源頭管理的移工政策出了嚴重問題，要求勞動部在一個月內提出降低移工逃逸誘因的政策。

移工 勞動部

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