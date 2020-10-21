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私有林地因保育限制伐採 明年起每公頃補助2萬元

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
具生產性私有林限制罰採補償概念。圖／林務局提供
具生產性私有林限制罰採補償概念。圖／林務局提供

農委會林務局今天發布「具生產性私有林限制採伐補償要點」，私有林地及出租造林地若因環境敏感或保護動植物緩衝帶，遭受限制伐採，政府將可以每公頃2萬元補償林農，盼兼顧林木生產及維護生態環境。

為鼓勵私有林主、租地造林承租人採取友善環境採伐方式，林務局今年3月研擬「具生產性私有林限制採伐補償方案」，參照國際森林驗證精神，透過發給補償措施，鼓勵林農申請林木採伐收穫時，避免過度擾動經營範圍內比鄰溪流兩岸等環境敏感區位，或受關注的野生動植物棲地，須保留適當林木覆蓋，兼顧木材料源供應及永續生態環境。

林務局表示，補償要點申請對象包括私有林地與國、公有出租造林地及森林經營計畫內造林地，依林產物伐採查驗規則有限制採伐情形的所有人或合法使用人。補償範圍為環境敏感緩衝帶，如道路緩衝帶、溪流緩衝帶、防火植生緩衝帶，以及受保護動植物的緩衝帶，或其他經主管機關認定有保留需要的區位。

申請時間、程序及補償額度部分，每年1月2日至3月31日期間，檢具採運（取）許可證、伐採區域位置圖及土地合法使用證明文件，向受理機關提出申請，經主管機關審查通過後，即可領取限制採伐補償每公頃2萬元。

農委會 承租人

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