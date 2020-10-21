天氣轉涼剩菜保存仍得注意 以免腐敗變質食物中毒

最近天氣轉涼，南投縣陳太太認為食物不用擔心變質，剩菜直接留到晚餐吃，未料嚴重腹瀉就醫。營養師提醒，台灣氣候濕熱，食物在常溫下容易腐敗變質，提醒剩菜還是要放入冰箱，食用且也得充分加熱，避免食物中毒。

陳太太說，婆婆飯後都將飯菜留置在飯桌上，覺得天氣漸轉涼，食物不會腐敗，就不冰存，直接留到下一餐食用。結果晚餐吃到中午的炒高麗菜，已經有酸味，接著開始腹瀉不適。

南投醫院營養室主任蔡秀雯說，常見食品中毒症狀包括腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛、發燒、頭痛及虛弱等，有時候伴隨血便或膿便，但是不一定所有的症狀都會同時發生。引起食品中毒的致病原因種類以及吃了多少被污染的食品等因素，均會影響中毒症狀及其嚴重程度。抵抗力特別弱的人症狀會比較嚴重，甚至可能會因為食品中毒而死亡。一般食品中毒的症狀通常會持續1天或2天，有些會持續1周到10天。

一般而言微生物生長最適合的溫度在30至65度，所以剩菜應盡快密封後放入冰箱內，避免放置在室溫下時間太久，細菌會快速增加。若一次烹煮量較多者，應在煮好之後，分成小包裝，放入冷凍，要食用時再解凍，避免反覆復熱，造成營養素流失也容易增加細菌。

蔡秀雯提醒，食物食用前應充分加熱，將細菌降到最低。冷盤及需加熱之剩菜應分開盛裝，避免交叉汙染。食物中的營養素尤其是維生素在烹調過後就會快速流失，應該要低溫快速烹調並盡快食用。