彰化秀傳透過AI判讀 腦出血病人平均提早25分離開急診

搶救腦出血病人是在與時間賽跑，彰化秀傳醫院與AI（人工智慧）公司合作，透過AI的腦出血自動判讀，即時通知醫師，並顯示在醫院的資訊系統，加速醫療決策流程，秀傳醫院今天舉辦成果發表會，表示使用AI後，腦出血病人平均提早了25分鐘離開急診，進入下一步處置和治療。

彰化秀傳急診部主任童春濱表示，腦出血原因主要來自腦血管疾病或事故傷害，這兩種都列於十大死因，在急診的處置是分秒必爭，為了加速急診流程，將AI軟體結合醫院的影像與資訊系統，讓疑似腦出血的病人在急診掃描腦部電腦斷層後，由AI判讀是否腦出血，並將結果透過簡訊傳送給醫師，且在醫院的資訊系統上做出警示，提醒醫師優先處理。

彰化秀傳醫院統計今年5~8月使用此一資訊系統的臨床數據顯示，使用AI後，腦出血病人平均提早25分鐘離開急診，甚至在夜間放射科醫師不在院內，但待命值班時，平均節省時間達50分鐘；AI的協助有效地加速流程，使病人可以盡早進入下一步處置，如住院或開刀等。此外，使用AI後，每位病人放射科的報告完成時間大幅減少了12.5小時，無論病人或醫師，都因為AI的協助而提升效率。