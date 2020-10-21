台鐵3年9斷軌 立委爆新巡軌車買了4年遲未驗收通過

台鐵5月19日發生3218次成功站重大鐵道事故，斷軌長度高達44公分，還讓兩列車通過，引發批評。立委陳椒華今天在立法院交委會上表示，台鐵3年已發生9次斷軌，且新的巡軌車過了4年遲未驗收通過。對此，國家運輸安全調查委員會認為很重要，要馬上了解處理。

陳椒華說，自己很憂心軌道安全，在普悠馬事件後，仍不斷發生斷軌事件，2018年3月7日到今年9月28日，代表普悠瑪事件後還持續斷軌，三年間共發生八件斷軌且有裂縫，另外10月在南澳東澳間也發生一件斷軌，截至目前共計九件，顯見台鐵出現嚴重基礎焊接問題。

陳椒華還說，台鐵局在今年3月就發現成功站有斷軌，先以夾具固定，依照規定應於立即更換鋼軌，竟然一再延宕預定6月更換。5月19日就發生事故。

對於台鐵拖了三個月，一直不趕快處理，陳椒華質疑運安會怎麼看這樣的疏忽？是台鐵本身有問題？還是相關缺料沒解決，或預算問題？巡軌時發現問題應該馬上更換，不更換若造成列車追撞或發車，又是一起重大事故。

陳椒華說也質疑，成功站斷軌之後台鐵才去修訂應變程序，巡軌車在2016年就買了，卻到現在還沒驗收通過。現在巡軌車已經過期10年，老舊巡軌車，會不會連有問題的軌都找不到。

對此，楊宏智說，個人工程專業相當認同巡軌，日本鐵道發生福知山線事故後就痛定思痛，在巡軌下很多功夫，設計出很多高端巡軌車，期待台鐵去考察引進。

楊宏智說，鐵道每天一定要巡軌，巡軌車每天跑一遍，若台鐵買的已經夠了就要好好發揮效應，新巡軌車應該要馬上處理。他說，這是很重要的事，交通部也要趕快處理。