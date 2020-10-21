開放山林增生態負擔 立委：應擬登山客總量管制

行政院長蘇貞昌去年宣布「向山致敬」政策，不過開放山林後，登山人數驟漲，不但加重搜救單位的業務，同時也加重生態環境的負荷。對此，時代力量立委邱顯智呼籲應研擬登山客總量管制機制。

時代力量新竹市議員廖子齊指出，今年因開放山林加上疫情無法出國而大量成長的登山人數，同時推升了山難救援的數字，原先已不甚充裕的搜救人力更加過勞與吃緊。

她表示，目前山難搜救機制以消防單位為主力，其他單位雖然也會出人支援搜救行動，但消防員還是負擔最重，同時還要負擔其他勤務業務的狀況下，消防員過勞程度加劇。她認為，未來消防員仍可負擔投入人力救援的工作，但在台灣各處山域環境搜索的專業，應逐漸改由其他組織承擔。

山谷登山會發起人蔡日興進一步解釋，在山上根據受難者可能的移動蹤跡判斷去哪裡找人的「搜索」，和能使用搬運吊掛，安撫及給予第一時間的施藥急救的「救援」其實是需要不同的技能及知識，不但需具備登山探勘能力，若再加上蹤跡觀察與分析，符合資格的專業人士恐怕不多。他認同應將搜索獨立出來，以減輕消防負擔，但人才培訓應是第一要務。

邱顯智則表示，目前許多知名的高山景點，吸引大批登山客造訪，但山上的環境與生態其實十分脆弱，有些地方可能行走人次多一點，就會讓路徑侵蝕裸露的程度增加，短期不易恢復。

他並表示，登山客所遺留的廚餘、排遺、衛生紙等生質類垃圾，在高山上低溫環境下，腐化分解的速度遠比平地慢，造成環境髒亂，更可能影響山上動植物的食性與習性，對脆弱的高山生態系造成負面影響。他主張未來應以統計資料與科學證據，根據山域的環境容受力上限來設定登山客總量管制機制。

邱顯智表示，目前若登山路線及景點雖然在國家公園區域內尚可依「國家公園法」依法裁罰與管理，但仍有為數不少的區域不在國家公園內，而是在林務局及其他單位管轄的國有林與公有林內，而目前的法律其實亦欠缺授權讓主管機關能夠積極地實施總量管制與裁罰，行政院應該積極研擬相關機制與修法。

另外，邱顯智指出，目前許多登山團名義上仍是「個人自主揪團」，但實際上可能已發展成「類旅行社帶團」的商業營利模式，除了有專業領隊、嚮導帶團，還有幫忙揹登山裝備甚至提供煮食服務的協作者，並收取費用。

他認為，商業團發展並非壞事，但如果其營運形態既已接近旅行社，就應該以法律納管以保障團客登山安全及權益，同時防止商業團追求利益下可能產生剝削協作者、長期佔用特定景點營地或山屋位置排擠個體戶使用權益等問題。