快訊

年底前要全部關閉？美國「孔子學院」的最後通牒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大愛捐贈腎臟難等…年輕末期腎病男子 靠父捐腎成功移植

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆長庚醫院泌尿科主治醫師劉冠麟表示，親屬捐贈腎臟摘取手術皆採腹腔鏡進行。圖為腎臟捐贈術後傷口。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚醫院泌尿科主治醫師劉冠麟表示，親屬捐贈腎臟摘取手術皆採腹腔鏡進行。圖為腎臟捐贈術後傷口。圖／基隆長庚醫院提供

30多歲楊姓男子是家庭經濟支柱，多年前因末期腎病接受血液透析治療。他到長庚醫院登記希望接受大愛捐贈腎臟移植，但一直未等到配對適合的腎臟。後來楊父想捐1顆腎臟給兒子，經過一系列檢查評估通過審核，順利完成移植，術後定期回門診追蹤，復原狀況良好。

財團法人器官捐贈移植登錄中心資料顯示，全台目前有7800多位末期腎病患者登記等候大愛捐贈的腎臟，以1年不到200例患者完成移植手術推算，所有末期腎病患完成移植將要約40年時間。目前有不少患者等待超過10年以上，仍未等到合適的腎臟供移植。

基隆長庚醫院泌尿科主治醫師劉冠麟表示，楊姓患者從事服務業，工作時間雖較有彈性，但也會為了透析與工作時間衝突感到困擾。楊父看在眼裡，以為愛莫能助，但有天陪兒子到醫院，得知有腎友接受家屬捐贈腎臟，表示也想捐腎給兒子。

劉冠麟說，法律規定捐腎者須年滿20歲、自願捐贈，且為末期腎病患者5親等內血親或配偶，接著安排移植協調師訪談衛教，讓捐腎者及末期腎病患者了解移植及術後長期照護情形。

醫師評估捐腎移植手術，首要考量感染與惡性腫瘤，因腎臟移植後長期使用免疫抑制劑，會增加感染與惡性腫瘤嚴重度，因此未治癒的感染及未完全切除或治癒的惡性腫瘤，皆屬腎臟移植的禁忌症。

劉冠麟表示，一般來說低復發機率惡性腫瘤經完全切除或治癒，追蹤2年以上未曾復發；高復發機率惡性腫瘤，經追蹤5年以上未曾復發，才可進行腎臟移植手術。下一步是免疫方面的評估，包括雙方的血型是否相容，HLA組織型態的符合程度，T及B淋巴球交叉試驗檢測雙方是否會發生排斥反應。

在精神科門診評估精神、心理狀況，社服人員訪談評估家庭及社會支持狀況後，最終須經醫院倫理委員會審查通過，去年成功完成親屬捐贈腎臟摘取及移植手術。

劉冠麟說，目前親屬捐贈腎臟摘取手術皆採腹腔鏡進行，術後約5日出院，腎臟移植手術後約2星期出院。腎臟移植患者需長期門診及藥物治療，捐腎者也建議定期追蹤，確保健康狀況維持良好。

患者 手術 腫瘤

延伸閱讀

曾被爆眼疾問題恐失明　「岳方哥」王家梁發文報喜：手術很順利

吃對蛋白質很重要！《英國醫學雜誌》：整體死亡率降低8％

質詢淪腎臟在哪之爭 謝衣鳯：陳時中抓字眼、避重就輕

長期尿路感染 小心腎臟鹿角狀結石

相關新聞

又一個縣市淪陷！民航局證實南投曾有違法直昇機偷飛

最近接連在新北淡水、台東查獲R22私人直升機違法飛行，今天媒體報導，南投縣名間鄉9日也有R22偷飛情形。對此，交通部民航...

離職去西藏壯遊能改變人生？ 她曝悲慘下場 網：沒改變也值得

許多人在30歲以前會去環遊旅行或新奇的體驗，讓自己的人生更加豐富。一名網友離職去西藏壯遊一年，但多年後卻看到朋友po文「什麼都沒變」，於是他好奇，「當年去壯遊的人，後來有因此而改變嗎？」。

扯！台鐵通報不實竟讓2列車通過44公分斷軌 林佳龍怒了

普悠瑪翻車事故今天剛滿兩年，交通部長林佳龍日前要求台鐵進行安全報告，未料卻發現5月19日台鐵第3218次成功站重大鐵道事...

天氣轉涼剩菜保存仍得注意 以免腐敗變質食物中毒

最近天氣轉涼，南投縣陳太太認為食物不用擔心變質，剩菜直接留到晚餐吃，未料嚴重腹瀉就醫。營養師提醒，台灣氣候濕熱，食物在常...

彰化秀傳透過AI判讀 腦出血病人平均提早25分離開急診

搶救腦出血病人是在與時間賽跑，彰化秀傳醫院與AI（人工智慧）公司合作，透過AI的腦出血自動判讀，即時通知醫師，並顯示在醫...

台鐵3年9斷軌 立委爆新巡軌車買了4年遲未驗收通過

台鐵5月19日發生3218次成功站重大鐵道事故，斷軌長度高達44公分，還讓兩列車通過，引發批評。立委陳椒華今天在立法院交...

開放山林增生態負擔 立委：應擬登山客總量管制

行政院長蘇貞昌去年宣布「向山致敬」政策，不過開放山林後，登山人數驟漲，不但加重搜救單位的業務，同時也加重生態環境的負荷。...

大愛捐贈腎臟難等…年輕末期腎病男子 靠父捐腎成功移植

30多歲楊姓男子是家庭經濟支柱，多年前因末期腎病接受血液透析治療。他到長庚醫院登記希望接受大愛捐贈腎臟移植，但一直未等到...

【台鐵風暴／上】林佳龍怒記賴清德愛將申誡 2重大缺失看台鐵螺絲鬆了

台鐵普悠瑪翻車事故今天滿兩年，台鐵局聲稱將「積極改善」。不過立委陳椒華本月12日質詢指出，台鐵不僅今年5月發生斷軌44公分重大事件未通報交通部，新巡軌車5年來驗收11次未過，台鐵局還不斷讓廠商改正，導致讓舊巡軌車過期長達10年。交通部長林佳龍要求台鐵局19日到交通部報告，台鐵局長張振源當天卻以要去台大演講為由未出席，讓林佳龍怒記副總統賴清德愛將張政源申誡一支。

嬰兒奶粉污染物恐致癌 食藥署定限量標準納管

各類經高溫處理的植物油加工食品經動物實驗發現，可能含有具致癌性的物質「縮水甘油脂肪酸酯」。繼歐盟歐於2018年訂定限量後...

「腳中風」不處理 小心潰爛、發黑要截肢

90歲謝姓老婦因左腳痠麻、腳底疼痛到醫院就診，經電腦斷層檢查，發現大腿動脈嚴重阻塞，發生俗稱「腳中風」的下肢缺血症；老婦...

移工集中檢疫床位難搶 勞動部：預計本周改抽籤

勞動部日前甫宣布開放1200集中檢疫床位給入境移工，勞動部長許銘春今在立院接受質詢時進一步表示，除會再跟指揮中心爭取床位...

熱門新聞

全新最美區間車恐成「憋尿列車」？ 台鐵：為提升運能

「史上最美區間車」廁所變少挨批 專家：捷運象山到淡水也沒廁所

流感疫苗爆搶打潮！公費、自費疫苗有差別嗎？ 一次報你知

身份證號有1或2注意！入住澎湖喜來登1,111元 只限7天

他婚宴包1200元沒喜餅 新娘媽當眾諷：包太少，我們划不來

別小看明年運勢衝擊！儲備「這種能量」讓12生肖事半功倍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。