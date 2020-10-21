大愛捐贈腎臟難等…年輕末期腎病男子 靠父捐腎成功移植

30多歲楊姓男子是家庭經濟支柱，多年前因末期腎病接受血液透析治療。他到長庚醫院登記希望接受大愛捐贈腎臟移植，但一直未等到配對適合的腎臟。後來楊父想捐1顆腎臟給兒子，經過一系列檢查評估通過審核，順利完成移植，術後定期回門診追蹤，復原狀況良好。

財團法人器官捐贈移植登錄中心資料顯示，全台目前有7800多位末期腎病患者登記等候大愛捐贈的腎臟，以1年不到200例患者完成移植手術推算，所有末期腎病患完成移植將要約40年時間。目前有不少患者等待超過10年以上，仍未等到合適的腎臟供移植。

基隆長庚醫院泌尿科主治醫師劉冠麟表示，楊姓患者從事服務業，工作時間雖較有彈性，但也會為了透析與工作時間衝突感到困擾。楊父看在眼裡，以為愛莫能助，但有天陪兒子到醫院，得知有腎友接受家屬捐贈腎臟，表示也想捐腎給兒子。

劉冠麟說，法律規定捐腎者須年滿20歲、自願捐贈，且為末期腎病患者5親等內血親或配偶，接著安排移植協調師訪談衛教，讓捐腎者及末期腎病患者了解移植及術後長期照護情形。

醫師評估捐腎移植手術，首要考量感染與惡性腫瘤，因腎臟移植後長期使用免疫抑制劑，會增加感染與惡性腫瘤嚴重度，因此未治癒的感染及未完全切除或治癒的惡性腫瘤，皆屬腎臟移植的禁忌症。

劉冠麟表示，一般來說低復發機率惡性腫瘤經完全切除或治癒，追蹤2年以上未曾復發；高復發機率惡性腫瘤，經追蹤5年以上未曾復發，才可進行腎臟移植手術。下一步是免疫方面的評估，包括雙方的血型是否相容，HLA組織型態的符合程度，T及B淋巴球交叉試驗檢測雙方是否會發生排斥反應。

在精神科門診評估精神、心理狀況，社服人員訪談評估家庭及社會支持狀況後，最終須經醫院倫理委員會審查通過，去年成功完成親屬捐贈腎臟摘取及移植手術。

劉冠麟說，目前親屬捐贈腎臟摘取手術皆採腹腔鏡進行，術後約5日出院，腎臟移植手術後約2星期出院。腎臟移植患者需長期門診及藥物治療，捐腎者也建議定期追蹤，確保健康狀況維持良好。