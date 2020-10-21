嬰兒奶粉污染物恐致癌 食藥署定限量標準納管

各類經高溫處理的植物油加工食品經動物實驗發現，可能含有具致癌性的物質「縮水甘油脂肪酸酯」。繼歐盟歐於2018年訂定限量後，衛福部食藥署終於跟進，今預告將先針對嬰兒奶粉訂定縮水甘油脂肪酸酯（GEs）的限量標準，新制預計明年7月1日起上路。

GEs是近幾年才發現新興加工汙染物，主要是油品在製造過程經高溫、脫臭、脫酸、脫色而產生，棕櫚油因結構特性較易產生這類物質。

過去研究發現，GEs經人體消化道分解後，會產生可能具有人體健康危害的縮水甘油／環氧丙醇（Glycidol），國外也曾有動物實驗證實，可能有基因毒性、致癌疑慮。

食藥署食品組科長廖家鼎表示，由於嬰兒奶粉中也會添加植物油，考量嬰幼兒為高敏感風險族群且奶粉為嬰幼兒主食，因此食藥署先從此下手，比照歐盟訂定GEs限量標準，粉狀配方奶中的每公斤不得超過50微克；液態配方奶每公斤則不得超過6微克。

廖家鼎表示，食藥署原本去年11月便對外表示已研擬相關規範，並預計於今年上半年實施，但因還需訂定檢驗方法，以及和相關業者討論，因此推遲至現在才正式預告草案。目前先針對嬰幼兒奶粉進行規範，未來將研擬擴大規範至巧克力、餅乾等含植物油等食品。

廖家鼎說，我國的嬰幼兒奶粉多產製於歐洲，因此之前調查國內市佔率高的奶粉背景值時，發現都符合甚至低於現行歐盟的標準。

草案若順利通過預計於明年7月1日起實施，屆時若違反衛生標準的業者，將依食安法要求限期改善，限期未改善者則可處3萬至300萬元罰鍰。