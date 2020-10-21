移工集中檢疫床位難搶 勞動部：預計本周改抽籤

勞動部日前甫宣布開放1200集中檢疫床位給入境移工，勞動部長許銘春今在立院接受質詢時進一步表示，除會再跟指揮中心爭取床位，勞動部也預計在本周修正移工集中檢疫床位的登錄方式，包括調整限定持有簽證的移工才具登錄資格、改為一次性登錄抽籤資格，不用再搶。

因應新冠肺炎疫情，社福、返鄉休假及菲律賓移工入境後，都必須依疫情指揮中心到集中檢疫所檢疫，勞動部日前表示，經衛福部協助，目前已提供給勞動部1200床的集中檢疫床位，10月8日起開放登記使用。

國民黨立委吳斯懷表示，指揮中心雖提供給勞動部1200床床位，但他還是接獲不少雇主陳情搶不到移工檢疫床位；國民黨立委張育美也受限疫情，移工檢疫床位有限，進一步導致雇主難申請移工。國民黨立委蔣萬安進一步追問，若爭取不到足夠床位，勞動部該如何因應？

許銘春，每天約登記2500位，平均釋出40、50床，接下來還是可能滿床，希望至少爭取到1800床，除了今天下午會再向指揮中心開會爭取床位，本周也預計修正現有1200床床位的登錄方式。她指出，包括改成限制有簽證的移工才能登記、一次性登錄、抽籤決定，勞動部也會自己再找場地規劃。

許銘春坦言，勞動部一直有在尋找移工集中檢疫場所，之前已在桃園找到一處，但附近社區反彈，會再繼續努力尋找。

吳斯懷另提及，家庭看護工失聯人數近2萬8000人，代表影響著2萬8000個家庭若移工失聯，雇主就必須等待3個月的遞補空窗期，勞動部過去也曾縮短遞補申請期限，建議再次縮短時程。對此，許銘春回應，目前已在進行跨部會討論。