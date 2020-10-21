原民會年度預算首度突破90億 原文會桃機捷運旁建會址

原民會主委夷將‧拔路兒今於立院內政委員會報告原民會110 年度施政計畫及收支預算案。他表示，原民會近年來歲出預算持續成長，110年預算編列首度突破90億元，成長幅度遠超過中央政府總預算4%的成長率，顯示政府照顧原住民族福祉的重視與決心。

他表示，110 年度計編列90億2998 萬2000元，首度突破90億元，較109年度預算83億4312萬元，增加6億8686 萬2000元，成長8.23%，成長幅度遠超過中央政府總預算4%的成長率，並較105 年度大幅增加14.25億元，成長18.74%。

夷將‧拔路兒表示，110 年度預算在行政院的支持下，新增編列四大計畫。

一是為有系統地建立、保存及傳遞以原住民族為主體的知識，培育具有原住民族知識素養之人才，編列建構原住民族教育文化知識體系經費7795萬6000元。二是推動整合及應用各部會原住民族數據資料庫，以作為原民會擬定各項原住民族行政決策之參據，編列原住民族開放政府智慧治理跨部會系統平台經費5500 萬元。三是為協助原住民族部落傳統產業因應時代環境變遷，編列小微型原民事業數位轉型經費4250萬元。

此外，原民會捐助原文會及原語會3億5000 萬元，在桃園機場捷運A17土地興建永久會址。夷將‧拔路兒表示，此一計畫將可結合同區位的桃園流行音樂劇場、原住民族文化創意產業園區，讓世界更能看見、聽見台灣原住民族豐富的語言及文化。