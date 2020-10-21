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疫情若爆發恐無跨年活動 柯文哲：一周15例就停辦！

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導
台北市長柯文哲出席活動，致詞談跨年若新增15例，將取消大型活動。記者潘永鴻／攝影
台北市長柯文哲出席活動，致詞談跨年若新增15例，將取消大型活動。記者潘永鴻／攝影

北市跨年演唱會是否舉辦，北市府觀傳局20日表示，若北市出現超過15個例，或中央下令，將會取消實體活動，改為線上轉播。台北市長柯文哲今天21日又再次強調，如果台北市一個禮拜出現15個新增確診案例，「我跟你說，大型活動一定會關掉。」

柯文哲出席2020台北跨境電商年會時致詞說，到目前狀態，台灣跨年還是會辦，可是如果台北市一個禮拜出現15個新增確診案例，大型活動將會取消辦理

柯說，近期有一個新名詞叫新常態「空間管理」，並舉例韓國新天地教會、新加坡外勞宿舍、等等到日本案例，從南韓到新加坡這類型案例看待，「台北市突然出現15個案例，超級感染源沒有防備狀態之下，室內密集就會出現」，所以現在全世界會面臨一個叫做「空間管理」的概念。

柯文哲表示，每天早上衛生局都會報告，全世界新增確診案例，還有關注美國疫情，本來降到四萬這幾天又上升到六萬，特別是過去從今年三月開始，大概全世界每天新增二十萬個案例，但是在最近這禮拜增加到三十萬，而北半球進入冬季可能北半球大於南半球，所以可能這原因案例一直在上升。

柯文哲指出，當全世界每天新增三十萬確診案例，這表示世界疫情尚未控制下來，所以目前在台灣邊境管制相當嚴格，入境都要檢查十四天，相當有效擋住疫情，入境人數也少以及防疫旅館和居家檢疫，控制相當有成，所以偶爾每天有五、六個確診案例被攔下來。

柯文哲說，到現在為止台灣表面上沒有什麼社區感染，但是這只是目前相當程度狀態，既然疫情在短時間不會結束，很多人問說這狀況會持續多久，如果從歷史上去找數字，就是西班牙流感事件，大概花費兩年時間，死亡人數五千萬人，那次台灣是十四萬人，所以簡單來說疫情短期間不會結束。

北市 疫情 柯文哲

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