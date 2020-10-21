中國醫大、上銀研發智慧醫療 漢光演習受傷傘兵受益

中國醫藥大學、上銀集團攜手研發智慧醫療產品「HIWIN下肢肌力訓練機」、「內視鏡扶持機器手臂」已挺進全球100家醫院使用，安全性及其確效都享有口碑；校長洪明奇與上銀董事長卓文恒共同主持「HIWIN-CMU聯合研發中心」續簽合作協議時，盼產學合作研發創新能擦出火花，智慧醫療產品開發能貼近病人需求。

洪明奇指出，上銀集團「HIWIN」是世界數一數二的線性傳動控制與系統科技領導品牌，在台灣精密機械領域扮演舉足輕重的核心地位；5年前，中國醫藥大學與上銀集團成立「HIWIN-CMU 聯合研發中心」預期能發揮產業與大學的專長，相輔相成，果然帶動台灣醫學工程與復建科技邁向新的里程。

「HIWIN-CMU聯合研發中心」合作研發能量表現亮眼；完成微創手術系列7件、復健類8件及福祉類1件，經濟部委託案1件，雙方共享專利2件、論文1件，尚有論文持續申請中。

「HIWIN-CMU論壇」大眼看HealthCare系列講座4場，讓多名年輕教師及醫師可得到優渥的研究經費，同時成立醫學工程與復健科技產業博士學位學程共同培育博士，這項前瞻性的產業博士學位學程受到教育部的重視。

上銀集團卓文恒董事長致詞表示，「HIWIN-CMU聯合研發中心」創新研發的智慧醫療器材「HIWIN下肢肌力訓練機」、「內視鏡扶持機器手臂及配件」已挺進全球100家醫院使用，安全性及其確效都享有口碑。其中，國軍漢光演習發生跳傘意外的一名傘兵，在醫院進行復健，已擺脫了臥床、坐輪椅，持續進步到站著走路、生活自理的程度，即是復健醫療器材最大的功效，最令人喜悅。

卓文恒感謝「HIWIN-CMU聯合研發中心」透過產學合作模式，工程師有機會進入校園及附設醫院，接觸到許多學校教師及附設醫院醫師、技術師、護理師，做充分的交流及合作，可於研發設計輸入前期，修正儀器的缺點，讓高端醫療儀器研發與臨床結合，使醫療機器成為外科醫師最喜愛之開刀輔助工具，貼近病人需求做突破，共創人類福祉。