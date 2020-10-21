停灌瓜類雜糧作物補償不明 農民疑慮要求陳吉仲說清楚
今年水情嚴峻，桃竹苗地區停灌農田1.9萬公頃農作補償申辦，許多轉作蔬果、雜糧作物農民看到農委會公告其他作物補償標準，桃園市許多農民今天上午「霧煞煞」，農民表示，許多地上瓜果類及配合政策轉作雜糧作物補償標準不明，影響農民權益，要求農委會主委陳吉仲今天下午在桃園座談會說清楚、講明白，以利農民申辦作業。
農田水利署桃園管理處副處長謝清文表示，農委會公告其他作物補償標準，各工作站今天起至本月30日，受理停灌區稻作及其他作物農民申辦補償，公告未列項目的瓜類及雜糧作物，全部歸入其他項目，引起農民疑慮，還有農民質疑蔬菜類補償的短、長期認定，工作站受理時會註明作物種類，將由農委會專家現勘認定補償標準。
停灌區作物補償引起農民許多質疑，陳吉仲今天下午將在新屋區桃園區農業改良場農友服務中心舉辦「攜手抗旱共度難關」座談會說明，觀音、大園區農會及陳燕卿多位農民認為，未列公告的瓜果、雜糧其他作物項補償標準，農委會要趕快認定分類補償標準，以利農民申辦作業，希望陳主委下午說清楚。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言