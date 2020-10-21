普悠瑪18死兩週年 立委協官員默哀

普悠瑪翻覆事故造成18死意外今天屆滿2周年，立法院交通委員會及列席運安會官員等人在詢答前起立，為罹難者默哀1分鐘。

國民黨立委洪孟楷質詢時對運安會處理過程要求家屬簽保密條款，質疑是在恐嚇家屬，且行政院最初的肇事報告歸咎司機超速，還好運安會調查報告指出台鐵多項制度與管理缺失。