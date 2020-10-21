普悠瑪18死兩週年 立委協官員默哀
普悠瑪翻覆事故造成18死意外今天屆滿2周年，立法院交通委員會及列席運安會官員等人在詢答前起立，為罹難者默哀1分鐘。
國民黨立委洪孟楷質詢時對運安會處理過程要求家屬簽保密條款，質疑是在恐嚇家屬，且行政院最初的肇事報告歸咎司機超速，還好運安會調查報告指出台鐵多項制度與管理缺失。
運安會主委楊宏智表示，報告出爐後會提交給交通部等相關單位，但交通部是否提交給其他單位則不臆測。至於保密協定是調查報告發布時間才算調查結束，因此調查結束前報告內容都不能外流，且未有家屬對保密條款有意見。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言