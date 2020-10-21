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普悠瑪18死兩週年 立委協官員默哀

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導

普悠瑪翻覆事故造成18死意外今天屆滿2周年，立法院交通委員會及列席運安會官員等人在詢答前起立，為罹難者默哀1分鐘。

國民黨立委洪孟楷質詢時對運安會處理過程要求家屬簽保密條款，質疑是在恐嚇家屬，且行政院最初的肇事報告歸咎司機超速，還好運安會調查報告指出台鐵多項制度與管理缺失。

運安會主委楊宏智表示，報告出爐後會提交給交通部等相關單位，但交通部是否提交給其他單位則不臆測。至於保密協定是調查報告發布時間才算調查結束，因此調查結束前報告內容都不能外流，且未有家屬對保密條款有意見。

普悠瑪18死事故今屆滿2周年，立法院交通委員會一早開會前立委與官員全體為罹難者默哀致意。記者潘俊宏／攝影
普悠瑪18死事故今屆滿2周年，立法院交通委員會一早開會前立委與官員全體為罹難者默哀致意。記者潘俊宏／攝影
運安會主委楊宏智上午在立法院交通委員會表示，普悠瑪事故台鐵卻有多項疏失，南方澳斷橋報告會在11月27日前完成。記者潘俊宏／攝影
運安會主委楊宏智上午在立法院交通委員會表示，普悠瑪事故台鐵卻有多項疏失，南方澳斷橋報告會在11月27日前完成。記者潘俊宏／攝影

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